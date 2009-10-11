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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Луч
Черноморец - Луч: обзор матча 11 октября 2009
Черноморец
11.10.2009, воскресенье, 16:00
Россия. Первый дивизион, 35 тур
0 : 1
Завершен
Луч
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Луч
Желтая карточка
М. Емкужев
+1
Замена
️️️️
Д. Горбушин
Замена
️️️️
Ю. Мамаев
Замена
️️️️
Е. Корнилов
Замена
️️️️
Д. Кудряшов
Замена
️️️️
В. Михалев
Желтая карточка
М. Ксанаев
Замена
️️️️
В. Ланько
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Мурат Емкужев
ЦЗ
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
9
Роман Орещук
ЦФ
0
Виталий Ланько
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Луч
70
Александр Котляров
ВР
7
Александр Данцев
ЛЗ
24
Виталий Казанцев
ЦЗ
2
Андрей Колесников
ЦЗ
5
Матия Кристич
ЦЗ
28
Юрий Мамаев
ЦП
9
Владимир Михалев
ЦП
2
Артем Михеев
ЦП
69
Денис Дедечко
ЦП
13
Дмитрий Кудряшов
ЦП
93
Юрий Роденков
ЦФ
4-2-1-3
16
Агапов
3
Емкужев
23
Калешин
3
Удалый
3
Корнилов
9
Горбушин
88
Ксанаев
22
Шестаков
26
Архипов
0
Ланько
9
Орещук
4-5-1
70
Котляров
24
Казанцев
2
Колесников
5
Кристич
7
Данцев
28
Мамаев
2
Михеев
69
Дедечко
13
Кудряшов
9
Михалев
93
Роденков
Остались в запасе
Черноморец
Луч
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Черноморец - Луч
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Луч
Россия. ФНЛ, 27 тур
Факел
1 : 0
15.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 26 тур
Чайка
1 : 1
09.03.2020
Луч
Россия. ФНЛ, 25 тур
Торпедо
0 : 2
23.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 24 тур
Спартак-2
0 : 2
17.11.2019
Луч
Россия. ФНЛ, 23 тур
Шинник
3 : 1
13.11.2019
Луч
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Стадион:
Центральный
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