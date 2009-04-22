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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Краснодар
Черноморец - Краснодар: обзор матча 22 апреля 2009
Черноморец
22.04.2009, среда, 18:30
Россия. Первый дивизион, 6 тур
1 : 2
Завершен
Краснодар
3'
И. Удалый
24'
Ю. Дубровин
63'
М. Деменко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Краснодар
Замена
В. Баламестный
️️️️
А. Михеев
Замена
В. Сафонов
️️️️
А. Олейник
Желтая карточка
А. Михеев
Желтая карточка
А. Коваленко
Замена
К. Бельков
️️️️
А. Дугбей
Желтая карточка
М. Деменко
ГОЛ! 1:2!
М. Деменко
Замена
А. Едунов
️️️️
Ш. Бурзиев
Замена
Ж. Каратляшев
️️️️
М. Лунин
Желтая карточка
С. Мирошниченко
Замена
С. Емельянов
️️️️
Рикардо
Желтая карточка
Р. Орещук
Желтая карточка
Д. Коваленко
Желтая карточка
А. Пучков
Замена
К. Саргсян
️️️️
В. Чадов
ГОЛ! 1:1!
Ю. Дубровин
Желтая карточка
Ш. Бурзиев
14'
ГОЛ! 1:0!
И. Удалый
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
30
Алексей Пучков
ЦЗ
19
Александр Коваленко
ЦЗ
4
Михаил Лунин
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
0
Алан Дугбей
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
15
Вячеслав Чадов
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
15
Евгений Калешин
ЛЗ
2
Сергей Соколов
ЦЗ
4
Дмитрий Коваленко
ЦЗ
24
Сергей Мирошниченко
ЦЗ
5
Юрий Дубровин
ПЗ
15
Азим Фатуллаев
ОП
25
Максим Деменко
ЦП
39
Рикардо
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
27
Александр Олейник
ЦФ
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Черноморец
8
Константин Бельков
ЦЗ
11
Алексей Едунов
ЦП
11
Карен Саргсян
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Краснодар
15
Валерий Сафонов
ЦЗ
0
Сергей Емельянов
ЦП
8
Виталий Баламестный
ЦФ
3-2-3-2
22
Кот
4
Лунин
3
Удалый
23
Калешин
19
Коваленко
30
Пучков
0
Бурзиев
8
Кочубей
0
Дугбей
15
Чадов
9
Орещук
3-3-3-1
31
Пчелинцев
2
Соколов
4
Коваленко
24
Мирошниченко
5
Дубровин
15
Фатуллаев
15
Калешин
25
Деменко
39
Рикардо
90
Михеев
27
Олейник
15
Чадов
11
Саргсян
11
Саргсян
15
Чадов
0
Дугбей
8
Бельков
8
Бельков
0
Дугбей
0
Бурзиев
11
Едунов
11
Едунов
0
Бурзиев
4
Лунин
10
Каратляшев
10
Каратляшев
4
Лунин
27
Олейник
15
Сафонов
15
Сафонов
27
Олейник
39
Рикардо
0
Емельянов
0
Емельянов
39
Рикардо
90
Михеев
8
Баламестный
8
Баламестный
90
Михеев
Остались в запасе
Черноморец
Краснодар
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Остались в запасе
Остались в запасе
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Нурбий Хакунов
Статистика матча Черноморец - Краснодар
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Александр Гончар
(Сочи)
Стадион:
Центральный
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