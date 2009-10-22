Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Металлург Л - Черноморец
Металлург Л - Черноморец: обзор матча 22 октября 2009
Металлург Л
22.10.2009, четверг, 17:00
Россия. Первый дивизион, 37 тур
1 : 2
Завершен
Черноморец
23'
Р. Орещук
78'
А. Архипов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Металлург Л - Черноморец
Замена
️️️️
М. Ксанаев
Замена
️️️️
Ж. Каратляшев
ГОЛ! 0:2!
А. Архипов
Замена
️️️️
А. Фомичев
Желтая карточка
В. Кренделев
Замена
️️️️
А. Середа
Замена
️️️️
А. Сторожук
Замена
️️️️
М. Стефанович
Желтая карточка
А. Пучков
ГОЛ! 0:1!
Р. Орещук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Металлург Л
0
Дмитрий Алексеев
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
78
Вадим Фирсов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
80
Евгений Качан
ЦЗ
2
Александр Сторожук
ЦП
10
Михаил Костин
ЦП
20
Антон Середа
ЦФ
10
Артур Григорян
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Черноморец
16
Александр Агапов
ВР
3
Евгений Корнилов
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
9
Дмитрий Горбушин
ЦП
88
Марат Ксанаев
ЦП
22
Игорь Шестаков
АП
3
Сергей Голяткин
АП
9
Роман Орещук
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
26
Антон Архипов
ЦФ
Главный тренер
Эдуард Саркисов
3-2-2-2
0
Алексеев
0
Стефанович
9
Фомичев
80
Качан
19
Журавлев
2
Кренделев
2
Сторожук
10
Костин
10
Григорян
20
Середа
3-2-2-3
16
Агапов
3
Корнилов
30
Пучков
23
Калешин
9
Горбушин
88
Ксанаев
22
Шестаков
3
Голяткин
26
Архипов
10
Каратляшев
9
Орещук
Остались в запасе
Металлург Л
Черноморец
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Эдуард Саркисов
Статистика матча Металлург Л - Черноморец
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Информация о матче
Стадион:
Металлург
Новости команд
Все
Металлург Л
Черноморец
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург Липецк» – «Зенит Пенза»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Арсенал-2» – «Металлург»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
26 сентября
«Муром» – «Металлург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Муром» – «Металлург Липецк»: кто победит в матче 2-го раунда FONBET Кубка России 2026/2027
11 августа
«Металлург» – «Арсенал-2»: прогноз и ставки на матч 6 июня 2026 с коэффициентом 1.4
5 июня
Кухарчук раскрыл свою зарплату в «Анжи»: «Считал, что так хорошо будет всегда»
19 октября
1
Клубы РПЛ отдали 3 игроков в аренду командам из Беларуси
31 июля
Экс-хавбек «Спартака» Зотов перешел в медиаклуб
28 июля
1
Клуб Первой лиги подписал защитника «Ростова» и экс-вратаря «Краснодара»
30 июня
Клуб РПЛ расстался с игроками из Марокко и Грузии
30 июня
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+