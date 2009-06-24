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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Черноморец - Металлург Л
Черноморец - Металлург Л: обзор матча 24 июня 2009
Черноморец
24.06.2009, среда, 19:00
Россия. Первый дивизион, 17 тур
1 : 1
Завершен
Металлург Л
45'
М. Лунин
80'
А. Журавлев
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Черноморец - Металлург Л
ГОЛ! 1:1!
А. Журавлев
Желтая карточка
Е. Шамрин
Желтая карточка
А. Журавлев
Замена
️️️️
К. Кочубей
Вторая желтая
Д. Ивченко
Замена
️️️️
А. Кутьин
Замена
️️️️
А. Сыропятов
Желтая карточка
Д. Ивченко
Замена
️️️️
А. Каркаев
Замена
️️️️
Н. Иванов
Желтая карточка
Н. Иванов
Замена
️️️️
Р. Орещук
Замена
️️️️
А. Фомичев
ГОЛ! 1:0!
М. Лунин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Расстановка
Предварительные составы по версии «Бомбардира»
Черноморец
22
Игорь Кот
ВР
4
Михаил Лунин
ЦЗ
30
Алексей Пучков
ЦЗ
3
Игорь Удалый
ЦЗ
23
Игорь Калешин
ЦЗ
14
Алим Каркаев
ЛП
14
Антон Сахаров
ЦП
0
Шамиль Бурзиев
ЦП
8
Кирилл Кочубей
ЦП
9
Роман Орещук
ЦФ
10
Жумалдин Каратляшев
ЦФ
Главный тренер
Николай Южанин
Металлург Л
1
Евгений Шамрин
ВР
2
Вячеслав Кренделев
ЛЗ
19
Алексей Журавлев
ЛЗ
2
Дмитрий Ивченко
ЦЗ
6
Николай Иванов
ЦЗ
0
Миодраг Стефанович
ЦЗ
9
Александр Фомичев
ЦЗ
2
Алексей Сыропятов
ЦЗ
10
Михаил Костин
ЦП
21
Максим Панин
ЦП
48
Александр Кутьин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Хрипунков
4-4-2
22
Кот
4
Лунин
3
Удалый
23
Калешин
30
Пучков
14
Каркаев
0
Бурзиев
8
Кочубей
14
Сахаров
10
Каратляшев
9
Орещук
3-2-2-1
1
Шамрин
0
Стефанович
9
Фомичев
2
Сыропятов
2
Кренделев
19
Журавлев
10
Костин
21
Панин
48
Кутьин
Остались в запасе
Черноморец
Металлург Л
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Главный тренер
Николай Южанин
Главный тренер
Сергей Хрипунков
Статистика матча Черноморец - Металлург Л
1
4
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 34 тур
Черноморец
2 : 1
16.05.2026
Урал
Россия. PARI Первая лига, 33 тур
Чайка
0 : 2
08.05.2026
Черноморец
Россия. PARI Первая лига, 32 тур
Черноморец
1 : 3
02.05.2026
Родина
Россия. PARI Первая лига, 31 тур
Черноморец
0 : 1
26.04.2026
Сокол
Россия. PARI Первая лига, 30 тур
Нефтехимик
4 : 0
22.04.2026
Черноморец
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 30 тур
Салют
2 : 0
31.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 29 тур
Металлург Л
1 : 2
24.10.2026
Орел
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 28 тур
Родина-М
0 : 3
17.10.2026
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 27 тур
Металлург Л
3 : 0
11.10.2026
Сатурн
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 3, 26 тур
Металлург Л
2 : 0
03.10.2026
Зенит
Информация о матче
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