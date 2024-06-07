Агент оценил шансы Смолова остаться в «Динамо»

Агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о том, где может продолжить карьеру 34-летний нападающий бело-голубых Фeдор Смолов.

«Контракт Смолова заканчивается 1 июля. Вероятность, что он останется в «Динамо» 50 на 50.

Может быть, вообще возродится тандем Смолов-Николич. Не исключаю того, что Марко может посмотреть в его сторону. У Фeдора есть шанс остаться в Москве и играть в ЦСКА. К тому же это побратимые команды, никто плохого не скажет, болельщики будут только рады.

Усилит ли Смолов ЦСКА, будет зависеть от того, во что будут играть армейцы, в какую схему. Он может и усилить, а может и не попасть в игру. У Николича много схем, это вариативный и прогрессивный тренер. В два нападающих Фeдор может играть спокойно, а в единственного, наверное, – уже нет. Скорость и объeм у него немножко пропали. Решение будет зависеть от Марко», – сказал Орещук.