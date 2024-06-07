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    Агент оценил шансы Смолова остаться в «Динамо»

    Агент и бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук высказался о том, где может продолжить карьеру 34-летний нападающий бело-голубых Фeдор Смолов.

    «Контракт Смолова заканчивается 1 июля. Вероятность, что он останется в «Динамо» 50 на 50.

    Может быть, вообще возродится тандем Смолов-Николич. Не исключаю того, что Марко может посмотреть в его сторону. У Фeдора есть шанс остаться в Москве и играть в ЦСКА. К тому же это побратимые команды, никто плохого не скажет, болельщики будут только рады.

    Усилит ли Смолов ЦСКА, будет зависеть от того, во что будут играть армейцы, в какую схему. Он может и усилить, а может и не попасть в игру. У Николича много схем, это вариативный и прогрессивный тренер. В два нападающих Фeдор может играть спокойно, а в единственного, наверное, – уже нет. Скорость и объeм у него немножко пропали. Решение будет зависеть от Марко», – сказал Орещук.

    • 4 июня ЦСКА объявил о достижении принципиального соглашения с 44-летним тренером Марко Николичем.
    • Серб возглавлял «Локомотив» с мая 2020-го по октябрь 2021 года. Смолов играл за железнодорожников с лета 2018-го по декабрь 2021 года.
    • В сезоне-2023/24 форвард провeл за «Динамо» 34 матча во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 5 результативных передач.

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    Источник: Legalbet

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    07.06.2024 08:17
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    Комментарии (1)
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    zigbert
    1717764876
    В Динамо Тюкавин его окончательно вытеснил из основного состава А ЦСКА он не усилит.
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