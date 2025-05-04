Орещук хочет, чтобы «Динамо» возглавил Анчелотти: «Не думаю, что это нереально»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук видит реальным приход в команду Карло Анчелотти.

«Новым тренером «Динамо» я бы хотел видеть Карло Анчелотти. Слышал, что он уходит из «Реала», но отказал сборной Бразилии. Не думаю, что это нереально. Вопрос в том, как поговорить с Карло, какие цели поставить и сколько платить», – сказал Орещук.