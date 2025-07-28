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  • Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»

Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»

Сегодня, 14:38
6

Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Я хочу, чтобы Станкович как можно дольше был в «Спартаке», потому что тогда у двух команд, за которые я болею и переживаю, ЦСКА и «Динамо», шансов стать чемпионами будет больше», – заявил Орещук.

  • «Спартак» набрал 3 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
  • В субботу московская команда разгромно проиграла «Балтике» – 0:3.
  • В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Орещук Роман
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Комментарии (6)
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Taps
1753703094
Все рады, пусть и дальше топит спартак.
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Интерес
1753705710
Я тоже доволен, по тем же соображениям.Хотя иногда "за державу" становится обидно :порося хоть гадкая,но наша-любимая!
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ПалкоВводецъ007
1753705817
Все довольны, когда хряки болтаются в середине турнирной таблицы. Гыгыгы
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Cleaner
1753708423
Орещук доволен работой Станковича в Спартаке потому, что Спартак ДОМА ПРОИГРАЛ Балтике с СУХИМ РАЗГРОМНЫМ СЧЕТОМ! Ну РЖУ ни моогу!!!...)))
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Иннокентий-Смоктуновский-
1753708643
Не слишком ли рано запели?! Посмотрим дальше, кто кем будет доволен.
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