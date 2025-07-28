Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».
«Я хочу, чтобы Станкович как можно дольше был в «Спартаке», потому что тогда у двух команд, за которые я болею и переживаю, ЦСКА и «Динамо», шансов стать чемпионами будет больше», – заявил Орещук.
- «Спартак» набрал 3 очка в 2 стартовых турах РПЛ.
- В субботу московская команда разгромно проиграла «Балтике» – 0:3.
- В прошлом чемпионате они финишировали на 4-м месте.
Источник: Metaratings