Орещук объяснил, почему доволен работой Станковича в «Спартаке»

Футбольный агент Роман Орещук высказался о возможном уходе Деяна Станковича с поста главного тренера «Спартака».

«Я хочу, чтобы Станкович как можно дольше был в «Спартаке», потому что тогда у двух команд, за которые я болею и переживаю, ЦСКА и «Динамо», шансов стать чемпионами будет больше», – заявил Орещук.