Момент с удалением Заболотного в игре с «Балтикой» назвали несчастным случаем

Бывший спортивный директор «Динамо» и «Торпедо» Роман Орещук высказался об эпизоде с удалением нападающего «Спартака» Антона Заболотного на 11-й минуте домашнего матча с «Балтикой» (0:3) во 2-м туре РПЛ.

– Никто и представить не мог, что «Балтика» обыграет «Спартак» со счетом 3:0, поэтому результат, конечно, удивил. Но я говорил ранее, что калининградский клуб не будет подарком для клубом, они будут отбирать очки, команда хорошо укомплектована, физически готова.

– Но Заболотный подставил команду, оставив ее в меньшинстве уже на 11‑й минуте?

– Это несчастный случай, я бы за такое красную карточку точно не дал. Продавливания там не было, двое шли на мяч, футболист «Балтики» первым оказался на мяче. Знаете, я уже совсем не понимаю правил футбола, у нас такие трактовки, что каждый судит как хочет.