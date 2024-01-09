Орещук: «С чего взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Абаскаль какую-то сумасшедшую игру ставит?»

Футбольный агент, экс-спортивный директор «Динамо» Роман Орещук ответил на вопросы о том, можно ли вырастить в России игрока высокого уровня в текущих условиях и о выборе клубами наставников.

– Можно ли вырастить игрока высокого уровня в условиях изоляции?

– Если он талантлив, то да. Опять же, среда соревновательная нужна, чтобы он рос. А тренироваться и играть с ребятами, с которыми с детства рос, вряд ли будешь. Держать уровень будешь, а вот расти вряд ли.

Одно дело играть рядом с Халком, Витцелем и им подобным, а другое дело играть с ребятами, с которыми вырос с академии. Я не умаляю заслуг ребят из академий, но все равно уровень футболистов совсем другой. Ты же учишься у мастеров. Тяжелая история, но прорвемся. То, что нас не убивает, делает нас крепче.

– Насколько влияет на взращивание молодых талантливых ребят относительный кризис тренерской школы?

– С чего вы взяли, что у нас есть кризис тренерской школы? Что, Абаскаль показывает какие-то сумасшедшие результаты? Или какую-то сумасшедшую игру ставит? Любого иностранца давайте возьмем. Просто нашим не доверяют. С чем это связано, мне тяжело сказать.

В «Динамо» у нас много молодежи играет из академии. В «Локомотиве» много ребят молодых играют в больших командах. «Краснодар» – почти половина команды своих воспитанников. Я бы не сказал, что есть кризис в этом.

Если футболист хорошего класса и достоин, он будет играть. Обязательно. Все зависит от качества игрока. Тренер тоже не дурак: зачем покупать иностранца, когда есть русский? А иностранец возьмется, соберет вещи и уедет, как этот Норман. И что ты сделаешь? Надо больше упор делать на своих ребят, на воспитанников.