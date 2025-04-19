Орещук назвал единственного футболиста РПЛ, готового к трансферу в Европу

Футбольный агент Роман Орещук ожидает переход только одного игрока из клуба РПЛ в европейскую команду.

«Ближе всего к отъезду в европейский чемпионат Сперцян, наверное. У него иностранный паспорт и всe-таки ему пора уже двигаться вперeд.

Наверное, уже засиделся в «Краснодаре» и надо расти. Он идeт в первую очередь, а остальные ребята без шансов. За бесплатно их не отпустят.

Галицкий, скорее всего, обещал, что, если будет хорошее предложение, он его отпустит. Оставили его на сезон, чтобы побороться за чемпионство.

Нидерланды и Испания будет идеальным вариантом для Сперцяна. А Нидерланды для адаптации – самая первая страна. Он в этот чемпионат легко вольeтся, будет развиваться, а дальше – Испания», – сказал Орещук.