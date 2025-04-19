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  • Орещук назвал единственного футболиста РПЛ, готового к трансферу в Европу

Орещук назвал единственного футболиста РПЛ, готового к трансферу в Европу

Сегодня, 12:12
12

Футбольный агент Роман Орещук ожидает переход только одного игрока из клуба РПЛ в европейскую команду.

«Ближе всего к отъезду в европейский чемпионат Сперцян, наверное. У него иностранный паспорт и всe-таки ему пора уже двигаться вперeд.

Наверное, уже засиделся в «Краснодаре» и надо расти. Он идeт в первую очередь, а остальные ребята без шансов. За бесплатно их не отпустят.

Галицкий, скорее всего, обещал, что, если будет хорошее предложение, он его отпустит. Оставили его на сезон, чтобы побороться за чемпионство.

Нидерланды и Испания будет идеальным вариантом для Сперцяна. А Нидерланды для адаптации – самая первая страна. Он в этот чемпионат легко вольeтся, будет развиваться, а дальше – Испания», – сказал Орещук.

  • Рыночная стоимость Сперцяна – 20 миллионов евро.
  • В этом сезоне он провел за «Краснодар» 29 матчей, забил 7 голов и сделал 4 ассиста.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Краснодар Орещук Роман Сперцян Эдуард
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Комментарии (12)
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СильныйМозг
1745054227
Ага, Реал или Барселона будет хорошим вариантом. :))))
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Боцман59rus
1745054568
_ он даже с Зенитом и Спартаком не вывозит, какая ему Европа
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k611
1745056703
Игрок был бы на виду если бы играл хорошо в еврокубках или здорово себя проявил в составе сборной на ЧЕ или ЧМ. А так это пустые разговоры...
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В "Спартаке" играют прост
1745059105
Специяцарян готов пополнить лазарет какой нибудь донный клуб
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В "Спартаке" играют прост
1745059272
Как вы вобще назвали этого Спецандыряна??? Он дно и ноль
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FCSpartakM
1745059272
Сперцян игрок уровня второй половины испанских команд. Так что смотря о какой Европе он говорит.В Голландии тоже не особо понимаю, где он приживется, когда топ-3 их чемпа стараются задействовать местных игроков. Ну и кто реально видит в нем лидера именно в топ матчах? Он не сильнее ни Вендела, который уже в пол ноги в Бразилии, ни тем более Барко.
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Интерес
1745060090
Он уже прошёл "очищение армянским паспортом",поэтому переход вполне возможен,но перспективы неопределённые.Он привык "управлять командой",а ему будет предложено "носить мячики" в ином амплуа.Позволит ли гонор,есть ли достаточное терпение-вопрос.
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Прокс
1745063293
Пюник!!!! Тоже гейропа!!!!
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