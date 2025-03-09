Неутешительный для «Спартака» прогноз Орещука на матч с «Рубином»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук дал прогноз на матч 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Спартак».
«Рубин» мне очень нравится, хорошая команда, и «Спартак» на ходу, поэтому тяжело сказать. Я думаю, что будет ничья.
Команда Рашида Рахимова умеет играть в оборонительный футбол и ждать, терпеть, вот на этом и можно сыграть в первую очередь. Мне кажется, ничья будет результативной», – сказал Орещук.
- Матч в Казани начнется в 19:30 мск.
- «Бомбардир» проведет прямую текстовую трансляцию.
- «Спартак» в случае победы выйдет в лидеры таблицы.
Источник: Metaratings