Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА

Агент Роман Орещук объяснил, что заставило главного тренера Марко Николича покинуть ЦСКА.

В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.

АЕК в этом сезоне выступит в Лиге конференций, где начнет выступления со 2-го отборочного раунда.

Николича в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

– Как вы поняли уход Николича?

– Рассказал в программе Михаила Моссаковского «Родной футбол», что произошло – знаю об этом, в чем проблема. Это существенный фактор.

Надо уважать Николича. Что он сказал: почему Станковича, который ничего не выиграл, продлевают, и на всю страну это подается как достижение, а я вроде как какой-то вклад внес, и мы договорились обо всем, а меня просто игнорируют? Мне очень жаль, что он ушел, уверен, что с этим ЦСКА он бы мог побороться за чемпионство.

– Трактовка «Николич сбежал, бросив ЦСКА», вам близка?

– Нет. Однозначно нет.

– Получается, исходя из ваших слов, есть вопросы к менеджменту ЦСКА.

– Вопросы есть.