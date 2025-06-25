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  • Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА

Орещук заявил, что в уходе Николича виновато руководство ЦСКА

Сегодня, 16:54
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Агент Роман Орещук объяснил, что заставило главного тренера Марко Николича покинуть ЦСКА.

  • В минувшем сезоне ЦСКА под руководством Николича занял 3-е место в РПЛ и выиграл FONBET Кубок России.
  • АЕК в этом сезоне выступит в Лиге конференций, где начнет выступления со 2-го отборочного раунда.
  • Николича в ЦСКА сменил швейцарец Фабио Челестини.

– Как вы поняли уход Николича?

– Рассказал в программе Михаила Моссаковского «Родной футбол», что произошло – знаю об этом, в чем проблема. Это существенный фактор.

Надо уважать Николича. Что он сказал: почему Станковича, который ничего не выиграл, продлевают, и на всю страну это подается как достижение, а я вроде как какой-то вклад внес, и мы договорились обо всем, а меня просто игнорируют? Мне очень жаль, что он ушел, уверен, что с этим ЦСКА он бы мог побороться за чемпионство.

– Трактовка «Николич сбежал, бросив ЦСКА», вам близка?

– Нет. Однозначно нет.

– Получается, исходя из ваших слов, есть вопросы к менеджменту ЦСКА.

– Вопросы есть.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига АЕК ЦСКА Орещук Роман Николич Марко
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Комментарии (1)
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Snek
1750861590
Задолбали мусолить эту тему, уже наверное ленивый не понял, что возникло недопонимание с обоих сторон и правых в ситуации нет, но так как руководство ЦСКА в этом вопросе проиграло больше, чем Николич, то сами себе дураки. Но обвинять их в том, что они не отошли от своих принципов, не стоит. И не надо сравнивать Спартак и ЦСКА, это клубы с совершенно разными финансовыми возможностями, Николич знал куда шёл.
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