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  • Орещук назвал клуб, в который он не пойдет работать: «Даже если мне миллиард дадут»

Орещук назвал клуб, в который он не пойдет работать: «Даже если мне миллиард дадут»

30 мая 2025, 18:18
16

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук исключил трудоустройство в «Спартаке».

«Я вот говорю, что в «Спартаке» работать никогда не буду, как бы я к нему ни относился, как бы он не нравился, но меня там не будет. Точка!

Я воспитанник ЦСКА и «Черноморца», которые мне дали дорогу в жизнь. Единственный клуб, куда я не пойду – «Спартак». Может, в душе бы я хотел там работать, но я туда не пойду, даже если мне миллиард дадут.

Но это я могу отвечать за свои слова, а за других говорить не могу», – сказал Орещук.

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Источник: Legalbet
Россия. Премьер-лига Спартак Орещук Роман
Комментарии (16)
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slavа0508
1748618869
Сколько я слышал таких речей . в итоге . деньги решали всё ...
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Цугундeр
1748619009
"― Дед, продай ружьё. ― Мильён. ― Неси."))
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erybov1965
1748619019
А если триллион?Умные люди говорили,никогда не говори никогда.Обычно так говорят те,которым никогда не дадут этих сумм,остальное - пустые разговоры.
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ivany4
1748619139
Никогда не пойду туда-то работать, и тут же озвучивает свою цену.)) Значит, мильярд + 1рупь в базарный день твоя цена. Вот только что ты умеешь делать за такие деньги??
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шахта Заполярная
1748619467
А че, тебя уже туда звали. Ты там нужен как зайцу стоп сигнал
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R_a_i_n
1748620020
Если тебе миллиард дадут, ты побежишь как миленький, ещё и пританцовывать будешь, звездабол!
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FCSpartakM
1748621884
ты за них не сможешь ответить, потому что тебя не позовут.
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...уефан
1748622229
...вот, это клиент для "Вована и Лексуса". Развлекли бы народ футбольный...
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andr45
1748622700
За миллиард на брюхе любой на брюхе приползет)
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Хулиганин
1748623062
Нет такой крепости, которую не сможет взять ишак нагруженный золотом.
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