Орещук назвал клуб, в который он не пойдет работать: «Даже если мне миллиард дадут»

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук исключил трудоустройство в «Спартаке».

«Я вот говорю, что в «Спартаке» работать никогда не буду, как бы я к нему ни относился, как бы он не нравился, но меня там не будет. Точка!

Я воспитанник ЦСКА и «Черноморца», которые мне дали дорогу в жизнь. Единственный клуб, куда я не пойду – «Спартак». Может, в душе бы я хотел там работать, но я туда не пойду, даже если мне миллиард дадут.

Но это я могу отвечать за свои слова, а за других говорить не могу», – сказал Орещук.