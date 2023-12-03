Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кристиан Опсет - статистика

Завершил карьеру
6 января 1990 (36)
#22 | Нападающий
189 см
Норвегия
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сарпсборг 08
27
8
3
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Буде-Глимт
2 : 0
03.12.2023
Сарпсборг 08
72' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
26.11.2023
Мольде
69' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Викинг
2 : 1
12.11.2023
Сарпсборг 08
65' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Сарпсборг 08
3 : 2
05.11.2023
Волеренга
52' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Сарпсборг 08
2 : 2
29.10.2023
Стабек
65' - 90'
78'
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Олесунн
3 : 2
22.10.2023
Сарпсборг 08
51' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Сарпсборг 08
5 : 2
08.10.2023
Русенборг
90' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 23 тур
ХамКам
1 : 1
24.09.2023
Сарпсборг 08
69' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
17.09.2023
Лиллестрем
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Бранн
1 : 0
03.09.2023
Сарпсборг 08
79' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Сарпсборг 08
4 : 0
26.08.2023
Тромсе
1' - 62'
50'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Одд
0 : 3
19.08.2023
Сарпсборг 08
1' - 77'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Сарпсборг 08
1 : 2
12.08.2023
Стремсгодсет
1' - 66'
12'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Мольде
5 : 1
22.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 63'
41'
63'
Норвегия. Элитсериен, 14 тур
Сарпсборг 08
2 : 3
16.07.2023
ХамКам
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Стремсгодсет
5 : 2
09.07.2023
Сарпсборг 08
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Сарпсборг 08
6 : 1
02.07.2023
Сандефьорд
1' - 76'
10, 20'
68'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Русенборг
0 : 3
25.06.2023
Сарпсборг 08
1' - 80'
45'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Сарпсборг 08
1 : 3
11.06.2023
Викинг
58' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Тромсе
2 : 1
04.06.2023
Сарпсборг 08
Был в запасе
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Сарпсборг 08
3 : 1
29.05.2023
Олесунн
70' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Лиллестрем
1 : 2
16.05.2023
Сарпсборг 08
89' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
Сарпсборг 08
2 : 1
13.05.2023
Бранн
61' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Стабек
1 : 1
07.05.2023
Сарпсборг 08
86' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Хаугесунд
0 : 0
30.04.2023
Сарпсборг 08
64' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
0 : 0
23.04.2023
Одд
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Волеренга
0 : 2
16.04.2023
Сарпсборг 08
58' - 90'
60, 81'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
Сарпсборг 08
0 : 2
10.04.2023
Буде-Глимт
82' - 90'
Главные новости
Друг Роналду рассказал, как тренер Португалии обманул Криштиану
14:05
2
Трансфер Батракова мог сорваться из-за руководителей «Локомотива»
13:59
Моуринью посоветовал Роналду обуздать эго
13:52
Одноклубник Батракова взял номер Роналду в сборной Португалии
13:30
Мостовой – об уходе Роналду из сборной: «Ситуация такая же, как у меня»
13:05
4
Головин сделал выбор между «Монако» и ЦСКА
12:55
1
Слова тренера Португалии о Роналду назвали чушью
12:32
1
Галактионов дал ответ Ротенбергу о продолжении работы в «Локомотиве»
12:17
1
Слуцкий отказался от предложения Ротенберга
11:42
3
ФотоРПЛ определила лучшего тренера сентября
11:38
4
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+