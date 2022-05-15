Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Макс Свенссон - статистика

Завершил карьеру
19 июня 1998 (28)
#28 | Нападающий
176 см
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виллем II
34
1
4
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Виллем II
3 : 0
15.05.2022
Утрехт
1' - 73'
Голландия. Эредивизие, 33 тур
Камбур
1 : 1
11.05.2022
Виллем II
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Виллем II
2 : 0
07.05.2022
Хераклес
1' - 80'
Голландия. Эредивизие, 31 тур
ПСВ
4 : 2
01.05.2022
Виллем II
1' - 67'
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Виллем II
1 : 0
24.04.2022
Витесс
1' - 85'
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
08.04.2022
Виллем II
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Фейеноорд
2 : 0
02.04.2022
Виллем II
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 27 тур
Виллем II
2 : 2
20.03.2022
АЗ Алкмаар
68' - 90'
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Фортуна
1 : 0
13.03.2022
Виллем II
85' - 90'
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Виллем II
0 : 0
05.03.2022
Херенвен
1' - 74'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Гронинген
1 : 0
26.02.2022
Виллем II
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Виллем II
0 : 1
19.02.2022
Аякс
1' - 79'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Спарта
1 : 0
13.02.2022
Виллем II
1' - 76'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Виллем II
3 : 1
06.02.2022
РКС Ваалвейк
1' - 74'
13, 43'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Виллем II
0 : 1
22.01.2022
Твенте
1' - 59'
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Зволле
2 : 0
14.01.2022
Виллем II
1' - 61'
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Виллем II
0 : 1
22.12.2021
НЕК
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 17 тур
АЗ Алкмаар
4 : 1
18.12.2021
Виллем II
1' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Виллем II
1 : 3
10.12.2021
Камбур
46' - 90'
Голландия. Эредивизие, 15 тур
Аякс
5 : 0
02.12.2021
Виллем II
1' - 46'
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Виллем II
0 : 1
27.11.2021
Гоу Эхед Иглс
65' - 90'
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
2 : 1
21.11.2021
Виллем II
1' - 64'
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
0 : 3
06.11.2021
Спарта
1' - 78'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Утрехт
5 : 1
31.10.2021
Виллем II
1' - 90'
78'
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 1
22.10.2021
Фортуна
1' - 90'
59'
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 1
17.10.2021
Виллем II
1' - 81'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Хераклес
3 : 2
02.10.2021
Виллем II
15' - 90'
77'
Голландия. Эредивизие, 7 тур
Виллем II
2 : 1
25.09.2021
ПСВ
63' - 90'
Голландия. Эредивизие, 6 тур
РКС Ваалвейк
1 : 2
21.09.2021
Виллем II
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Виллем II
2 : 1
18.09.2021
Гронинген
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 4 тур
НЕК
0 : 0
12.09.2021
Виллем II
54' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Виллем II
1 : 0
28.08.2021
Зволле
72' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Витесс
0 : 3
22.08.2021
Виллем II
70' - 90'
82'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Виллем II
0 : 4
15.08.2021
Фейеноорд
67' - 90'
Главные новости
Тренер Португалии и глава федерации в аэропорту пытались убедить Роналду остаться в сборной
10:35
1
Сафонов ответил, смог бы Яшин сейчас стать лучшим вратарем ЧМ
10:19
1
Губерниев – «херовому» комментатору: «Ты ноль! Никто! У моли бесталанной узнаваемости нет!»
10:08
7
Канчельскис пройдет стажировку в клубе Серии A у экс-тренера «Спартака»»
09:57
Карпин – Батракову: «Как дела, турок?»
09:44
4
Роналду грозит дисквалификация
09:34
1
Сафонов оценил шансы российских клубов на победу в Лиге чемпионов
09:10
Орлов оценил международную славу «Зенита»
08:57
10
Тренер Португалии раскрыл, что он обещал Роналду
08:48
Товарищеский матч. Аргентина с игроком «Зенита» разгромила Боливию
08:19
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+