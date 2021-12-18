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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АЗ Алкмаар - Виллем II
АЗ Алкмаар - Виллем II: обзор матча 18 декабря 2021
АЗ Алкмаар
18.12.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 17 тур
4 : 1
Завершен
Виллем II
9'
Д. де Вит
76'
Т. Велленройтер (АГ)
86'
А. Гюдмюндссон
89'
А. Гюдмюндссон
36'
E. Kabangu
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АЗ Алкмаар - Виллем II
ГОЛ! 4:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Э. Поку
89'
Замена
Э. Поку
️️️️
Й. Карлссон
88'
Замена
С. Беукема
️️️️
Б. Мартинс-Инди
88'
Замена
З. Абухляль
️️️️
В. Павлидис
87'
ГОЛ! 3:1!
А. Гюдмюндссон
Пас отдал
Т. Рейндерс
86'
81'
Замена
М. Келерт
️️️️
Ч. Наннели
81'
Замена
К. Вридт
️️️️
Р. Мервелд
Желтая карточка
В. Павлидис
80'
78'
Замена
V. Schippers
️️️️
E. Kabangu
ГОЛ в свои ворота! 2:1!
Т. Велленройтер
76'
Пенальти не реализован!
А. Гюдмюндссон
76'
75'
Красная карточка
Н. Мичелис
66'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
П. Ллонч
Желтая карточка
Й. Класи
62'
Замена
А. Гюдмюндссон
️️️️
А. Витри
61'
Замена
Т. Рейндерс
️️️️
Ф. Мидтсьё
43'
36'
ГОЛ! 1:1!
E. Kabangu
Пас отдал
Р. Мервелд
31'
Желтая карточка
Д. Саддики
ГОЛ! 1:0!
Д. де Вит
Пас отдал
Й. Карлссон
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
18
Фредрик Мидтсьё
ЦП
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
17
Деррик Кен
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
80
Альберт Гюдмюндссон
ПВ
17
Эрнест Поку
ЦФ
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Виллем II
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
3-2-3-2
1
Виндаль
4
Хацидиакос
4
Мартинс-Инди
28
Сугавара
5
Вейндал
16
Витри
8
Класи
20
де Вит
18
Мидтсьё
21
Карлссон
14
Павлидис
2-4-4
1
Велленройтер
2
Мичелис
5
8
Ллонч
7
Наннели
17
Саддики
10
Мервелд
28
Свенссон
7
20
17
Кен
14
Павлидис
7
Абухляль
7
Абухляль
14
Павлидис
16
Витри
80
Гюдмюндссон
80
Гюдмюндссон
16
Витри
4
Мартинс-Инди
31
Беукема
31
Беукема
4
Мартинс-Инди
18
Мидтсьё
14
Рейндерс
14
Рейндерс
18
Мидтсьё
21
Карлссон
17
Поку
17
Поку
21
Карлссон
8
Ллонч
80
Ремерато
80
Ремерато
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
27
Келерт
7
Наннели
7
48
48
7
10
Мервелд
11
Вридт
11
Вридт
10
Мервелд
Остались в запасе
АЗ Алкмаар
Виллем II
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
18
Микел Нелом
ЦЗ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
9
Юсуф Бараши
ЦФ
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча АЗ Алкмаар - Виллем II
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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