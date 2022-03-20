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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - АЗ Алкмаар
Виллем II - АЗ Алкмаар: обзор матча 20 марта 2022
Виллем II
20.03.2022, воскресенье, 22:00
Голландия. Эредивизие, 27 тур
2 : 2
Завершен
АЗ Алкмаар
7'
Ч. Наннели
17'
E. Kabangu
35'
Б. Мартинс-Инди
90+1'
З. Абухляль
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - АЗ Алкмаар
90'
+1
ГОЛ! 2:2!
З. Абухляль
Пас отдал
Й. Карлссон
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
Ч. Наннели
90'
87'
Желтая карточка
Й. Карлссон
87'
Замена
С. Беукема
️️️️
П. Хацидиакос
Замена
М. Нелом
️️️️
М. Келерт
78'
76'
Желтая карточка
Й. Класи
68'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
Т. Рейндерс
68'
Замена
З. Абухляль
️️️️
А. Витри
Замена
М. Свенссон
️️️️
J. Hornkamp
68'
54'
Желтая карточка
Б. Мартинс-Инди
35'
ГОЛ! 2:1!
Б. Мартинс-Инди
ГОЛ! 2:0!
E. Kabangu
17'
ГОЛ! 1:0!
Ч. Наннели
Пас отдал
L. Owusu
7'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
АЗ Алкмаар
1
Петер Виндаль
ВР
5
Овен Вейндал
ЛЗ
28
Юкинари Сугавара
ЦЗ
4
Бруно Мартинс-Инди
ЦЗ
4
Пантелис Хацидиакос
ЦЗ
16
Аслак Витри
ПЗ
8
Йорди Класи
ЦП
14
Тиджани Рейндерс
ЦП
20
Дани де Вит
ЦП
21
Йеспер Карлссон
ЦФ
14
Вангелис Павлидис
ЦФ
Главный тренер
Паскаль Янсен
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
АЗ Алкмаар
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
31
Сам Беукема
ЦЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
10
Мохамед Таабуни
АП
14
Камаль Соуа
АП
7
Закария Абухляль
ПВ
2-1-2-1-4
1
Велленройтер
17
Кен
3
17
Саддики
27
Келерт
7
Кроули
7
Наннели
4
Даммерс
20
19
7
3-2-3-2
1
Виндаль
28
Сугавара
4
Мартинс-Инди
4
Хацидиакос
16
Витри
5
Вейндал
8
Класи
14
Рейндерс
20
де Вит
14
Павлидис
21
Карлссон
27
Келерт
18
Нелом
18
Нелом
27
Келерт
7
Наннели
31
Бергстрем
31
Бергстрем
7
Наннели
19
28
Свенссон
28
Свенссон
19
16
Витри
7
Абухляль
7
Абухляль
16
Витри
4
Хацидиакос
31
Беукема
31
Беукема
4
Хацидиакос
14
Рейндерс
26
Эвьен
26
Эвьен
14
Рейндерс
Остались в запасе
Виллем II
АЗ Алкмаар
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Паскаль Янсен
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
10
Мохамед Таабуни
АП
12
Хоби Верхюлст
ВР
1
Бо Реус
ВР
6
Милош Керкез
ЛЗ
6
Пер Коопмейнерс
ОП
10
Зико Бурместер
ЦП
14
Камаль Соуа
АП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Паскаль Янсен
Статистика матча Виллем II - АЗ Алкмаар
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
АЗ Алкмаар
Лига Европы, 5 тур
Спарта
- : -
26.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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