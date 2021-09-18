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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Гронинген
Виллем II - Гронинген: обзор матча 18 сентября 2021
Виллем II
18.09.2021, суббота, 19:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 1
Завершен
Гронинген
5'
К. Вридт
24'
Д. Саддики
61'
Т. Суслов
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Гронинген
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
80'
Замена
М. Свенссон
️️️️
М. Келерт
80'
77'
Замена
R. Postema
️️️️
П. Йостен
71'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Л. Дуарте
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Г. Саглам
70'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
70'
68'
Желтая карточка
С. Нгонг
Желтая карточка
К. Вридт
66'
61'
ГОЛ! 2:1!
Т. Суслов
Замена
V. Schippers
️️️️
L. Owusu
60'
59'
Замена
M. De Leeuw
️️️️
Д. Ирандаст
59'
Замена
Д. ван Кам
️️️️
Я. Калли
58'
Замена
П. Абрахам
️️️️
Й. Ларсен
Желтая карточка
П. Ллонч
54'
ГОЛ! 2:0!
Д. Саддики
Пас отдал
К. Вридт
24'
19'
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
Желтая карточка
Д. Саддики
7'
ГОЛ! 1:0!
К. Вридт
Пас отдал
Г. Саглам
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
16
Сириль Нгонг
ПВ
5
Барт ван Хинтум
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
27
Мо Эль-Ханкури
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Виллем II
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Гронинген
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
8
Даниэль ван Кам
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
5
3
27
Келерт
17
Саддики
8
Ллонч
7
Наннели
20
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
1-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
16
Нгонг
10
Суслов
17
Йостен
22
Ларсен
10
Ирандаст
6
Дуарте
61
Саглам
80
Ремерато
80
Ремерато
61
Саглам
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
27
Келерт
28
Свенссон
28
Свенссон
27
Келерт
20
48
48
20
6
Дуарте
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
6
Дуарте
2
Калли
8
ван Кам
8
ван Кам
2
Калли
10
Ирандаст
19
19
10
Ирандаст
17
Йостен
11
11
17
Йостен
22
Ларсен
7
Абрахам
7
Абрахам
22
Ларсен
Остались в запасе
Виллем II
Гронинген
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Остались в запасе
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
41
Maarten Schut
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
16
Jan Hoekstra
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Эрнест Фабер
Статистика матча Виллем II - Гронинген
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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