Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Аякс - Виллем II
Аякс - Виллем II: обзор матча 02 декабря 2021
Аякс
02.12.2021, четверг, 23:00
Голландия. Эредивизие, 15 тур
5 : 0
Завершен
Виллем II
15'
Антони
18'
Л. Мартинес
23'
Антони
71'
Д. Классен
76'
Данило
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Аякс - Виллем II
90'
Желтая карточка
Д. Кен
89'
Желтая карточка
Д. Йебоа
86'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Келерт
Замена
Д. Нерес
️️️️
Д. Тадич
83'
ГОЛ! 5:0!
Данило
Пас отдал
Д. Ренш
76'
Замена
Данило
️️️️
С. Аллер
74'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
74'
ГОЛ! 4:0!
Д. Классен
Пас отдал
Р. Гравенберх
71'
66'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
Г. Саглам
66'
Замена
V. Schippers
️️️️
Ч. Наннели
Замена
Д. Ренш
️️️️
Н. Мазрауи
61'
Замена
С. Бергейс
️️️️
Антони
61'
57'
Желтая карточка
Д. Саддики
46'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Свенссон
ГОЛ! 3:0!
Антони
Пас отдал
С. Аллер
23'
ГОЛ! 2:0!
Л. Мартинес
18'
ГОЛ! 1:0!
Антони
Пас отдал
Э. Альварес
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
8
Райан Гравенберх
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
28
Макс Свенссон
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
23
Стивен Бергейс
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
7
Давид Нерес
ПВ
90
Данило
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
4-1-1-3-1
22
Пасвер
17
Блинд
12
Тимбер
6
Мартинес
3
Мазрауи
4
Альварес
8
Гравенберх
10
Тадич
18
Классен
7
Антони
22
Аллер
2-4-4
1
Велленройтер
2
Мичелис
5
80
Ремерато
17
Саддики
7
Наннели
27
Келерт
20
17
Кен
61
Саглам
28
Свенссон
3
Мазрауи
2
Ренш
2
Ренш
3
Мазрауи
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
7
Антони
23
Бергейс
23
Бергейс
7
Антони
10
Тадич
7
Нерес
7
Нерес
10
Тадич
22
Аллер
90
Данило
90
Данило
22
Аллер
61
Саглам
10
Мервелд
10
Мервелд
61
Саглам
7
Наннели
48
48
7
Наннели
28
Свенссон
7
7
28
Свенссон
27
Келерт
10
Йебоа
10
Йебоа
27
Келерт
Остались в запасе
Аякс
Виллем II
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Главный тренер
Эрик тен Хаг
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
3
Николас Тальяфико
ЛЗ
55
Виктор Йенсен
ЦП
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
52
Закария Лабиад
АП
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Аякс - Виллем II
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Йохан Кройф Арена
Новости команд
Все
Аякс
Виллем II
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи: шансы «Аякса» и «Ден Хаага» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Твенте» и «Аякса» на победу в матче 12 тура
7 ноября
«Мидтьюлланд» – «Аякс»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Аякса» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Аякса» и «АЗ Алкмара» на победу в матче 11-го тура
30 октября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+