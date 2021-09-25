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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - ПСВ
Виллем II - ПСВ: обзор матча 25 сентября 2021
Виллем II
25.09.2021, суббота, 17:30
Голландия. Эредивизие, 7 тур
2 : 1
Завершен
ПСВ
20'
Э. Захави (АГ)
76'
Ч. Наннели
30'
Э. Захави
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - ПСВ
84'
Замена
М. Ромеро
️️️️
Ф. Макс
78'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Э. Захави
ГОЛ! 2:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
Д. Саддики
76'
Замена
Н. Мичелис
️️️️
F. Heerkens
74'
73'
Замена
Брума
️️️️
Р. Доан
73'
Замена
Д. Проппер
️️️️
М. ван Гинкел
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
V. Schippers
68'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
63'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Г. Саглам
63'
56'
Желтая карточка
М. ван Гинкел
45'
+1
Желтая карточка
М. Гетце
Желтая карточка
Г. Саглам
43'
30'
ГОЛ! 1:1!
Э. Захави
Пас отдал
Ф. Макс
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
Э. Захави
20'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
ПСВ
16
Жоэль Дроммел
ВР
30
Филипп Макс
ЛЗ
5
Андре Рамальо
ЦЗ
21
Оливье Боскальи
ЦЗ
2
Филипп Мвене
ПЗ
18
Коди Гакпо
ЛВ
6
Ибраим Сангаре
ОП
8
Марко ван Гинкел
ЦП
27
Марио Гетце
АП
20
Рицу Доан
ПВ
7
Эран Захави
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
ПСВ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
77
Брума
ЛВ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
24
Дэйви Проппер
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
19
Максимилиано Ромеро
ЦФ
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
3
5
27
Келерт
8
Ллонч
7
Наннели
17
Саддики
11
Вридт
48
17
Кен
61
Саглам
4-1-1-3-1
16
Дроммел
2
Мвене
5
Рамальо
21
Боскальи
30
Макс
6
Сангаре
8
ван Гинкел
20
Доан
27
Гетце
18
Гакпо
7
Захави
48
31
Бергстрем
31
Бергстрем
48
3
2
Мичелис
2
Мичелис
3
61
Саглам
28
Свенссон
28
Свенссон
61
Саглам
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
20
Доан
77
Брума
77
Брума
20
Доан
8
ван Гинкел
24
Проппер
24
Проппер
8
ван Гинкел
7
Захави
95
Винисиус
95
Винисиус
7
Захави
30
Макс
19
Ромеро
19
Ромеро
30
Макс
Остались в запасе
Виллем II
ПСВ
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Рогер Шмидт
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Остались в запасе
17
Мауро Жуниор
ЛЗ
1
Винсент Мюллер
ВР
38
Ивон Мвого
ВР
4
Армандо Обиспо
ЦЗ
4
Джордан Тезе
ЦЗ
35
Эрик Гутьеррес
ЦП
35
Йорбе Вертессен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рогер Шмидт
Статистика матча Виллем II - ПСВ
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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