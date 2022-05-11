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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Камбур - Виллем II
Камбур - Виллем II: обзор матча 11 мая 2022
Камбур
11.05.2022, среда, 21:00
Голландия. Эредивизие, 33 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
43'
С. Силла
55'
Д. Кен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Камбур - Виллем II
85'
Замена
A. El Khayati
️️️️
М. Свенссон
82'
Желтая карточка
Д. Саддики
Замена
Н. Додеман
️️️️
М. Брей
82'
75'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Д. Кроули
Замена
П. Йостен
️️️️
И. Каллон
72'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
72'
63'
Желтая карточка
М. Келерт
Замена
Д. Якобс
️️️️
J. ter Heide
61'
55'
ГОЛ! 1:1!
Д. Кен
Пас отдал
В. Даммерс
Желтая карточка
М. Паулиссен
45'
+2
45'
+2
Желтая карточка
J. Hornkamp
ГОЛ! 1:0!
С. Силла
Пас отдал
М. Паулиссен
43'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
18
Секу Силла
ЛЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
3
Марко Тол
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
2
Jasper ter Heide
ЦЗ
14
Майкл Брей
ЛВ
10
Робин Маулун
ЦП
6
Митчел Паулиссен
ЦП
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
23
Джейми Якобс
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
7
Ник Додеман
ПВ
17
Патрик Йостен
ЦФ
36
Милан Смит
ЦФ
19
Том Бур
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
36
Jelte Pal
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Стевенс
3
Тол
4
2
18
Силла
5
Шмидт
10
Маулун
6
Паулиссен
14
Брей
47
Каллон
17
Ульдрикис
2-1-3-1-3
1
Велленройтер
3
17
Кен
17
Саддики
7
Кроули
27
Келерт
8
Ллонч
28
Свенссон
19
4
Даммерс
20
2
23
Якобс
23
Якобс
2
14
Брей
7
Додеман
7
Додеман
14
Брей
47
Каллон
17
Йостен
17
Йостен
47
Каллон
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
28
Свенссон
23
23
28
Свенссон
7
Кроули
7
7
7
Кроули
Остались в запасе
Камбур
Виллем II
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
36
Jelte Pal
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
34
Thomas Rier
ЦЗ
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
7
Давид Самбисса
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
36
Roy van Mameren
ЦП
36
Милан Смит
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
36
Jelte Pal
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Камбур - Виллем II
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
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