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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Спарта
Виллем II - Спарта: обзор матча 06 ноября 2021
Виллем II
06.11.2021, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 12 тур
0 : 3
Завершен
Спарта
17'
Б. Вриндс
28'
Б. Вриндс
79'
Э. Эмега
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Спарта
88'
Замена
К. Гаудмейн
️️️️
Э. Эмега
88'
Замена
М. Осман
️️️️
B. Smeets
79'
ГОЛ! 0:3!
Э. Эмега
Пас отдал
В. ван Крой
Замена
Д. Йебоа
️️️️
М. Свенссон
78'
78'
Замена
А. Мейерс
️️️️
С. Мейнанс
78'
Замена
В. ван Крой
️️️️
А. Ауассар
77'
Желтая карточка
Д. Абелс
71'
Замена
М. Энгельс
️️️️
Л. Ти
Замена
Г. Ремерато
️️️️
П. Ллонч
62'
Замена
А. Кампецис
️️️️
М. Келерт
62'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
Д. Саддики
46'
34'
Желтая карточка
А. Ауассар
28'
ГОЛ! 0:2!
Б. Вриндс
Пас отдал
С. Мейнанс
Желтая карточка
К. Вридт
26'
19'
Желтая карточка
С. Мейнанс
17'
ГОЛ! 0:1!
Б. Вриндс
Пас отдал
B. Smeets
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
3
Барт Вриндс
ЦЗ
4
Tom Beugelsdijk
ЦЗ
18
Мика Пинту
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
6
Адиль Ауассар
ЦП
10
Bryan Smeets
ЦП
21
Свен Мейнанс
ЦФ
40
Мадука Окойе
ЦФ
9
Леннарт Ти
ЦФ
22
Эмануэль Эмега
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦП
14
Мохаммед Осман
ЦП
24
Кензо Гаудмейн
ЦП
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
31
Бергстрем
5
17
Саддики
7
Наннели
27
Келерт
8
Ллонч
20
17
Кен
28
Свенссон
11
Вридт
3-2-2-4
4
18
Пинту
2
Абелс
21
Масурас
3
Вриндс
6
Ауассар
10
22
Эмега
9
Ти
40
Окойе
21
Мейнанс
8
Ллонч
80
Ремерато
80
Ремерато
8
Ллонч
17
Саддики
10
Мервелд
10
Мервелд
17
Саддики
28
Свенссон
10
Йебоа
10
Йебоа
28
Свенссон
27
Келерт
90
Кампецис
90
Кампецис
27
Келерт
21
Мейнанс
14
Мейерс
14
Мейерс
21
Мейнанс
10
14
Осман
14
Осман
10
22
Эмега
24
Гаудмейн
24
Гаудмейн
22
Эмега
6
Ауассар
32
ван Крой
32
ван Крой
6
Ауассар
9
Ти
8
Энгельс
8
Энгельс
9
Ти
Остались в запасе
Виллем II
Спарта
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
28
Tim Coremans
ВР
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Статистика матча Виллем II - Спарта
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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