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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Хераклес - Виллем II
Хераклес - Виллем II: обзор матча 02 октября 2021
Хераклес
02.10.2021, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 8 тур
3 : 2
Завершен
Виллем II
41'
Р. Влут (П)
53'
Д. Бургзорг
90+4'
И. Аззауи
66'
М. Келерт
77'
М. Свенссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Хераклес - Виллем II
ГОЛ! 3:2!
И. Аззауи
90'
+4
Замена
M. Leš
️️️️
М. Кнустер
84'
84'
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
84'
Замена
М. Нелом
️️️️
М. Келерт
81'
Желтая карточка
Ч. Наннели
Замена
Н. Лаурсен
️️️️
Д. Бургзорг
78'
Замена
С. Бакиш
️️️️
К. Сирхейс
78'
77'
ГОЛ! 2:2!
М. Свенссон
Пас отдал
А. Кампецис
Замена
О. Киомурцоглу
️️️️
L. Schoofs
68'
Замена
И. Аззауи
️️️️
B. BasaÃ§ikoglu
68'
66'
ГОЛ! 2:1!
М. Келерт
60'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
60'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
Г. Саглам
55'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
ГОЛ! 2:0!
Д. Бургзорг
Пас отдал
Р. Влут
53'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Р. Влут
41'
15'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Д. Кен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Хераклес
28
Янис Бласвих
ВР
5
Марко Ренте
ЦЗ
5
Матс Кнустер
ЦЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ЦФ
14
Кай Сирхейс
ЦФ
37
Делано Бургзорг
ЦФ
20
Рай Влут
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
17
Лука де ла Торре
ЦФ
12
Джакомо Куальята
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
98
Исмаил Аззауи
ЦП
14
Орестис Киомурцоглу
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
17
Адриан Шоке
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
5
Mateo Leš
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
3-5
28
Бласвих
5
Ренте
5
Кнустер
15
20
Влут
12
Куальята
17
де ла Торре
7
37
Бургзорг
2-4-4
1
Велленройтер
31
Бергстрем
5
27
Келерт
8
Ллонч
17
Саддики
7
Наннели
20
11
Вридт
17
Кен
61
Саглам
7
98
Аззауи
98
Аззауи
7
15
14
Киомурцоглу
14
Киомурцоглу
15
37
Бургзорг
11
Лаурсен
11
Лаурсен
37
Бургзорг
14
Сирхейс
12
Бакиш
12
Бакиш
14
Сирхейс
5
Кнустер
5
5
5
Кнустер
27
Келерт
18
Нелом
18
Нелом
27
Келерт
61
Саглам
10
Мервелд
10
Мервелд
61
Саглам
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
17
Кен
28
Свенссон
28
Свенссон
17
Кен
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
Остались в запасе
Хераклес
Виллем II
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Koen Bucker
ВР
34
Alessandro Damen
ВР
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
17
Адриан Шоке
ЦФ
2
Навайо Бакборд
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Хераклес - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Эрве Асито
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