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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Утрехт - Виллем II
Утрехт - Виллем II: обзор матча 31 октября 2021
Утрехт
31.10.2021, воскресенье, 18:45
Голландия. Эредивизие, 11 тур
5 : 1
Завершен
Виллем II
10'
Б. Рамселар
25'
Б. Рамселар
67'
Б. Рамселар
83'
M. Mallahi
90+2'
Й. ван Овереем
35'
К. Вридт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Утрехт - Виллем II
ГОЛ! 5:1!
Й. ван Овереем
Пас отдал
Р. Балк
90'
+2
Замена
А. Загре
️️️️
D. Warmerdam
88'
Замена
Р. Балк
️️️️
Б. Рамселар
88'
ГОЛ! 4:1!
M. Mallahi
Пас отдал
А. Дувикас
83'
82'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Э. Бергстрем
82'
Замена
Н. Мичелис
️️️️
К. Вридт
Замена
M. Mallahi
️️️️
К. Тимбер
82'
Замена
Й. ван Овереем
️️️️
М. Силла
82'
Желтая карточка
М. ван дер Маарел
79'
78'
Желтая карточка
М. Свенссон
74'
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Келерт
74'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Саддики
72'
Желтая карточка
Д. Саддики
ГОЛ! 3:1!
Б. Рамселар
Пас отдал
D. Warmerdam
67'
Замена
С. ван де Стрек
️️️️
О. Буссаид
53'
Замена
Х. тер Авест
️️️️
М. ван дер Хоорн
53'
Желтая карточка
А. Махер
38'
35'
ГОЛ! 2:1!
К. Вридт
Пас отдал
Ч. Наннели
ГОЛ! 2:0!
Б. Рамселар
Пас отдал
М. Силла
25'
ГОЛ! 1:0!
Б. Рамселар
10'
6'
Желтая карточка
L. Owusu
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Утрехт
1
Мартен Пас
ВР
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
23
Кинтен Тимбер
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
92
Артур Загре
ЛЗ
5
Хайдд тер Авест
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
37
Mohamed Mallahi
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
3-3-4
1
Пас
2
ван дер Маарел
14
Янссен
3
ван дер Хоорн
6
Махер
23
Тимбер
23
Рамселар
4
9
Дувикас
7
Силла
49
Буссаид
2-4-4
1
Велленройтер
31
Бергстрем
5
8
Ллонч
7
Наннели
27
Келерт
17
Саддики
17
Кен
28
Свенссон
20
11
Вридт
4
92
Загре
92
Загре
4
3
ван дер Хоорн
5
тер Авест
5
тер Авест
3
ван дер Хоорн
7
Силла
8
ван Овереем
8
ван Овереем
7
Силла
49
Буссаид
22
ван де Стрек
22
ван де Стрек
49
Буссаид
23
Рамселар
7
Балк
7
Балк
23
Рамселар
23
Тимбер
37
37
23
Тимбер
11
Вридт
2
Мичелис
2
Мичелис
11
Вридт
17
Саддики
80
Ремерато
80
Ремерато
17
Саддики
31
Бергстрем
90
Кампецис
90
Кампецис
31
Бергстрем
27
Келерт
61
Саглам
61
Саглам
27
Келерт
Остались в запасе
Утрехт
Виллем II
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Фабиан де Кейзер
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
5
Бенаисса Бенамар
ЦФ
9
Adrian Dalmau
ЦФ
10
Мимун Махи
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Утрехт - Виллем II
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Галгенваард
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