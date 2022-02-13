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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Спарта - Виллем II
Спарта - Виллем II: обзор матча 13 февраля 2022
Спарта
13.02.2022, воскресенье, 14:15
Голландия. Эредивизие, 22 тур
1 : 0
Завершен
Виллем II
59'
Ю. Намли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Спарта - Виллем II
Замена
М. Хейлен
️️️️
Л. Ти
87'
Замена
Я. Масурас
️️️️
Ю. Намли
85'
Замена
С. Мейнанс
️️️️
Й. де Кампс
77'
76'
Замена
Д. Кен
️️️️
М. Келерт
76'
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Свенссон
59'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
ГОЛ! 1:0!
Ю. Намли
Пас отдал
В. ван Крой
59'
Желтая карточка
Б. Вриндс
33'
28'
Замена
Д. Кроули
️️️️
П. Ллонч
14'
Желтая карточка
Т. Остинг
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спарта
40
Мадука Окойе
ВР
3
Барт Вриндс
ЦЗ
22
Риза Дурмиси
ЦЗ
2
Дирк Абелс
ПЗ
67
Йори де Кампс
ОП
6
Адиль Ауассар
ЦП
24
Арно Верскуерен
ЦП
7
Юнес Намли
ЦП
9
Леннарт Ти
ЦФ
32
Вито ван Крой
ЦФ
8
Марио Энгельс
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Спарта
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Яннис Масурас
ПЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
21
Свен Мейнанс
ПП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
13
Михаэль Хейлен
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
3-1-3-3
40
Окойе
3
Вриндс
22
Дурмиси
2
Абелс
67
де Кампс
6
Ауассар
24
Верскуерен
7
Намли
8
Энгельс
32
ван Крой
9
Ти
1-1-2-2-4
1
Велленройтер
3
17
Саддики
27
Келерт
8
Ллонч
7
Наннели
25
Остинг
28
Свенссон
19
4
Даммерс
20
7
Намли
21
Масурас
21
Масурас
7
Намли
67
де Кампс
21
Мейнанс
21
Мейнанс
67
де Кампс
9
Ти
13
Хейлен
13
Хейлен
9
Ти
27
Келерт
17
Кен
17
Кен
27
Келерт
8
Ллонч
7
Кроули
7
Кроули
8
Ллонч
28
Свенссон
7
7
28
Свенссон
Остались в запасе
Спарта
Виллем II
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
28
Tim Coremans
ВР
14
Аарон Мейерс
ЦЗ
21
Лоран Янс
ЦП
21
Achraf Madi
ЦП
19
Мохаммед Тахири
ЦФ
1
Benjamin van Leer
ЦФ
14
Джереми ван Мюллем
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Хенк Фрэзер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Спарта - Виллем II
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Спарта
1 : 5
22.11.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Хет Кастеел
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