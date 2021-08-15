Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Фейеноорд
Виллем II - Фейеноорд: обзор матча 15 августа 2021
Виллем II
15.08.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 1 тур
0 : 4
Завершен
Фейеноорд
16'
Б. Линссен
24'
Л. Синистерра
48'
Г. Тил
90+1'
Н. Баннис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Фейеноорд
90'
+1
ГОЛ! 0:4!
Н. Баннис
Пас отдал
Р. Хапс
88'
Замена
Р. Хендрикс
️️️️
Т. Маласья
84'
Замена
Л. Фер
️️️️
О. Кекчю
84'
Замена
Н. Баннис
️️️️
Г. Тил
Желтая карточка
М. Келерт
76'
72'
Замена
Р. Боженик
️️️️
Б. Линссен
72'
Замена
Р. Хапс
️️️️
Л. Синистерра
Замена
E. Kabangu
️️️️
Г. Саглам
67'
Замена
R. Zuijderwijk
️️️️
W. Spieringhs
67'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Ч. Наннели
67'
Замена
F. Heerkens
️️️️
К. Вридт
62'
Красная карточка
Э. Бергстрем
59'
48'
ГОЛ! 0:3!
Г. Тил
24'
ГОЛ! 0:2!
Л. Синистерра
Пас отдал
Т. Маласья
16'
ГОЛ! 0:1!
Б. Линссен
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
87
Роббин Рюйтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
11
Кваси Вридт
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фейеноорд
1
Джастин Бейлов
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
14
Фредрик Эушнес
ОП
21
Йенс Торнстра
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Луис Синистерра
ЦФ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Фейеноорд
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
5
Ригесиано Хапс
ЛЗ
8
Лерой Фер
ОП
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
3
Рамон Хендрикс
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
9
Роберт Боженик
ЦФ
10
Науфаль Баннис
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
2-3-5
87
Рюйтер
31
Бергстрем
5
17
Саддики
27
Келерт
7
Наннели
20
61
Саглам
6
17
Кен
11
Вридт
4-2-1-1-2
1
Бейлов
27
Хольмгрен-Педерсен
18
Траунер
5
Сенеси
3
Маласья
14
Эушнес
21
Торнстра
6
Кекчю
20
Тил
30
Линссен
17
Синистерра
11
Вридт
3
3
11
Вридт
6
33
33
6
7
Наннели
28
Свенссон
28
Свенссон
7
Наннели
61
Саглам
7
7
61
Саглам
17
Синистерра
5
Хапс
5
Хапс
17
Синистерра
6
Кекчю
8
Фер
8
Фер
6
Кекчю
3
Маласья
3
Хендрикс
3
Хендрикс
3
Маласья
30
Линссен
9
Боженик
9
Боженик
30
Линссен
20
Тил
10
Баннис
10
Баннис
20
Тил
Остались в запасе
Виллем II
Фейеноорд
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
Главный тренер
Дик Адвокат
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
10
Джон Йебоа
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Остались в запасе
1
Тейс Янсен
ВР
1
Офир Марсиано
ВР
18
Вутер Бюргер
ЦП
17
Антони Миламбо
ЦФ
10
Франческо Антонуччи
ЦФ
20
Леннард Хартджес
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Дик Адвокат
Статистика матча Виллем II - Фейеноорд
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
Все
Виллем II
Фейеноорд
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи: шансы «Твенте» и «Виллема II» на победу в матче 13-го тура
21 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «Виллем II» и «Зволле» на победу в матче 12 тура
5 ноября
Эредивизи Нидерланды: шансы «ПСВ» и «Виллема II» на победу в матче 11-го тура
30 октября
«Утрехт» – «Виллем II»: кто победит в матче 8 тура Эредивизи 2026/2027
10 октября
«Аякс» – «Виллем II»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 15 сентября 2026
15 сентября
Лига чемпионов. «Арсенал» сыграл вничью, «Манчестер Сити» ушел от поражения и другие результаты
01:00
1
«Фейеноорд» – «Порту»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 24 ноября 2026
Вчера, 21:50
«Фейеноорд» – «Порту» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
23 ноября
Лига чемпионов: шансы «Фейеноорда» и «Порту» на победу в матче 5-го тура
23 ноября
Эредивизи: шансы «Фейеноорда» и «Эксельсиора» на победу в матче 13-го тура
20 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+