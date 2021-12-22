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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - НЕК
Виллем II - НЕК: обзор матча 22 декабря 2021
Виллем II
22.12.2021, среда, 20:45
Голландия. Эредивизие, 18 тур
0 : 1
Завершен
НЕК
38'
М. Маттссон
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - НЕК
83'
Замена
М. Дуэлунн
️️️️
М. Маттссон
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Г. Ремерато
83'
Замена
М. Келерт
️️️️
Р. Мервелд
83'
75'
Замена
J. Vet
️️️️
Д. Бруйин
Замена
Г. Саглам
️️️️
E. Kabangu
71'
Замена
А. Кампецис
️️️️
Д. Саддики
71'
Замена
К. Вридт
️️️️
П. Ллонч
71'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Маттссон
Пас отдал
Д. Бруйин
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
7
Че Наннели
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
НЕК
31
Маттейс Брандерхорст
ВР
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
26
Cas Odenthal
ЦЗ
4
Иван Маркес
ЦЗ
3
Родриго Гут
ЦЗ
28
Барт ван Рой
ЦЗ
5
Джорди Бруйин
ЦП
20
Лассе Шоне
ЦП
6
Дирк Пропер
ЦП
7
Элайис Тавсан
ЦП
8
Магнус Маттссон
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Noah Lewis
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
10
Джон Йебоа
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
НЕК
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
10
Миккель Дуэлунн
ЛВ
15
Javier Vet
ЦП
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
1-5-4
1
Велленройтер
5
8
Ллонч
10
Мервелд
17
Саддики
80
Ремерато
7
Наннели
20
17
Кен
7
28
Свенссон
3-2-4-1
31
Брандерхорст
4
Маркес
3
Гут
28
ван Рой
24
Вердонк
26
20
Шоне
6
Пропер
7
Тавсан
5
Бруйин
8
Маттссон
10
Мервелд
27
Келерт
27
Келерт
10
Мервелд
80
Ремерато
10
Йебоа
10
Йебоа
80
Ремерато
8
Ллонч
11
Вридт
11
Вридт
8
Ллонч
17
Саддики
90
Кампецис
90
Кампецис
17
Саддики
7
61
Саглам
61
Саглам
7
5
Бруйин
15
15
5
Бруйин
8
Маттссон
10
Дуэлунн
10
Дуэлунн
8
Маттссон
Остались в запасе
Виллем II
НЕК
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Noah Lewis
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Рогир Мейер
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Noah Lewis
ЦЗ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
Остались в запасе
22
Робин Руфс
ВР
22
Илиас Бронкхорст
ЦЗ
23
Thomas Beekman
ЦП
20
Дэнни Вукович
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
10
Оле Ромени
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рогир Мейер
Статистика матча Виллем II - НЕК
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
НЕК
Лига Европы, 5 тур
НЕК
- : -
26.11.2026
Ренн
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
НЕК
1 : 4
21.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Лига Европы, 4 тур
НЕК
3 : 1
05.11.2026
Омония
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Херенвен
1 : 0
31.10.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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