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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Витесс
Виллем II - Витесс: обзор матча 24 апреля 2022
Виллем II
24.04.2022, воскресенье, 13:15
Голландия. Эредивизие, 30 тур
1 : 0
Завершен
Витесс
4'
J. Hornkamp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Витесс
Замена
Г. Ремерато
️️️️
М. Келерт
90'
+2
Замена
Д. Кроули
️️️️
М. Свенссон
85'
79'
Желтая карточка
М. Беро
Замена
E. Kabangu
️️️️
J. Hornkamp
73'
62'
Желтая карточка
С. Тронстад
57'
Желтая карточка
Р. Базур
55'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
ГОЛ! 1:0!
J. Hornkamp
Пас отдал
L. Owusu
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
42
Миллион Манхоф
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
5
Данило Дехи
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
23
Рихедли Базур
ЦП
22
Матуш Беро
ЦП
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
9
Адриан Грбич
ЦФ
Главный тренер
Томас Летш
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Витесс
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
2-1-2-2-3
1
Велленройтер
17
Кен
3
17
Саддики
8
Ллонч
27
Келерт
28
Свенссон
7
Наннели
4
Даммерс
19
20
4-3-1-2
15
Шуберт
2
Даса
14
Расмуссен
5
Дехи
42
Манхоф
23
Базур
22
Беро
6
Тронстад
23
Хейсман
9
Грбич
17
Опенда
27
Келерт
80
Ремерато
80
Ремерато
27
Келерт
28
Свенссон
7
Кроули
7
Кроули
28
Свенссон
19
7
7
19
Остались в запасе
Виллем II
Витесс
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Томас Летш
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
20
Дан Райцигер
ВР
33
Эрик Ферстаппен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
27
Ромарик Япи
ПЗ
8
Тони Домджони
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Томас Летш
Статистика матча Виллем II - Витесс
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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