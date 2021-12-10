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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Камбур
Виллем II - Камбур: обзор матча 10 декабря 2021
Виллем II
10.12.2021, пятница, 22:00
Голландия. Эредивизие, 16 тур
1 : 3
Завершен
Камбур
90'
Г. Ремерато
49'
Р. Ульдрикис
68'
Р. Маулун (П)
90+4'
М. Паулиссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Камбур
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
М. Паулиссен
90'
+3
Замена
М. Тол
️️️️
И. Каллон
ГОЛ! 1:2!
Г. Ремерато
Пас отдал
А. Кампецис
90'
79'
Замена
Т. Бур
️️️️
Р. Ульдрикис
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
75'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Р. Мервелд
75'
72'
Замена
М. Паулиссен
️️️️
Д. Якобс
68'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Р. Маулун
64'
Желтая карточка
Д. Якобс
Замена
E. Kabangu
️️️️
М. Келерт
62'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
62'
Желтая карточка
Т. Велленройтер
49'
49'
ГОЛ! 0:1!
Р. Ульдрикис
Пас отдал
И. Каллон
Замена
М. Свенссон
️️️️
Г. Саглам
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Камбур
1
Сонни Стевенс
ВР
3
Келвин МакИнтош
ЦЗ
4
Erik Schouten
ЦЗ
24
Алекс Бангура
ЦЗ
5
Доке Шмидт
ЦЗ
23
Джейми Якобс
ЦП
4
Мес Худемакерс
ЦП
10
Робин Маулун
ЦП
7
Ник Додеман
ЦФ
17
Робертс Ульдрикис
ЦФ
47
Исса Каллон
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Камбур
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
3
Марко Тол
ЦЗ
40
Максим Гуллит
ЦЗ
7
Тамаш Киш
ЛВ
6
Митчел Паулиссен
ЦП
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
19
Том Бур
ЦФ
19
Sam Hendriks
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
2
Мичелис
5
17
Саддики
7
Наннели
27
Келерт
10
Мервелд
20
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
4-3-3
1
Стевенс
4
24
Бангура
5
Шмидт
3
МакИнтош
23
Якобс
4
Худемакерс
10
Маулун
47
Каллон
17
Ульдрикис
7
Додеман
10
Мервелд
80
Ремерато
80
Ремерато
10
Мервелд
61
Саглам
28
Свенссон
28
Свенссон
61
Саглам
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
27
Келерт
7
7
27
Келерт
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
47
Каллон
3
Тол
3
Тол
47
Каллон
23
Якобс
6
Паулиссен
6
Паулиссен
23
Якобс
17
Ульдрикис
19
Бур
19
Бур
17
Ульдрикис
Остались в запасе
Виллем II
Камбур
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Хенк де Йонг
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
30
Sam Tel
ЦФ
Остались в запасе
23
Брет Миннема
ВР
12
Pieter Bos
ВР
40
Максим Гуллит
ЦЗ
10
Филип Крастев
ЦП
14
Майкл Брей
ЦП
22
Йондли ван дер Мер
ЦП
7
Тамаш Киш
ЛВ
19
Sam Hendriks
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Хенк де Йонг
Статистика матча Виллем II - Камбур
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Камбур
- : -
28.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Камбур
2 : 5
08.11.2026
ПСВ
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Камбур
2 : 2
18.10.2026
АЗ Алкмаар
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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