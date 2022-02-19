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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Аякс
Виллем II - Аякс: обзор матча 19 февраля 2022
Виллем II
19.02.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 23 тур
0 : 1
Завершен
Аякс
81'
Х. Тимбер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Аякс
Замена
А. Кампецис
️️️️
Д. Саддики
86'
82'
Замена
П. Схюрс
️️️️
Х. Тимбер
81'
ГОЛ! 0:1!
Х. Тимбер
Пас отдал
Антони
Замена
Э. Бергстрем
️️️️
М. Свенссон
79'
72'
Замена
Данило
️️️️
Д. Классен
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ч. Наннели
68'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Кроули
68'
64'
Замена
Р. Гравенберх
️️️️
Э. Альварес
Желтая карточка
Д. Кроули
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
25
Тейс Остинг
АП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Аякс
22
Ремко Пасвер
ВР
17
Дейли Блинд
ЛЗ
6
Лисандро Мартинес
ЦЗ
12
Хуррьен Тимбер
ЦЗ
3
Нуссаир Мазрауи
ПЗ
10
Душан Тадич
ЛВ
4
Эдсон Альварес
ОП
23
Стивен Бергейс
ЦП
18
Дэви Классен
АП
7
Антони
ПВ
22
Себастьян Аллер
ЦФ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Аякс
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
4
Перр Схюрс
ЦЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
8
Райан Гравенберх
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
90
Данило
ЦФ
2-1-1-2-4
1
Велленройтер
17
Кен
5
17
Саддики
7
Кроули
25
Остинг
7
Наннели
20
4
Даммерс
19
28
Свенссон
4-1-1-3-1
22
Пасвер
3
Мазрауи
6
Мартинес
12
Тимбер
17
Блинд
4
Альварес
23
Бергейс
7
Антони
18
Классен
10
Тадич
22
Аллер
28
Свенссон
31
Бергстрем
31
Бергстрем
28
Свенссон
7
Кроули
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Кроули
17
Саддики
90
Кампецис
90
Кампецис
17
Саддики
7
Наннели
7
7
7
Наннели
12
Тимбер
4
Схюрс
4
Схюрс
12
Тимбер
4
Альварес
8
Гравенберх
8
Гравенберх
4
Альварес
18
Классен
90
Данило
90
Данило
18
Классен
Остались в запасе
Виллем II
Аякс
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
1
Джей Гортер
ВР
24
Андре Онана
ВР
2
Девин Ренш
ЦЗ
24
Кеннет Тэйлор
ЦП
55
Виктор Йенсен
ЦП
20
Мохаммед Кудус
АП
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Эрик тен Хаг
Статистика матча Виллем II - Аякс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Аякс
Лига конференций, 4 тур
Аякс
- : -
26.11.2026
Тун
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Мидтьюлланд
1 : 6
05.11.2026
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
1 : 0
31.10.2026
АЗ Алкмаар
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Спарта
1 : 2
25.10.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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