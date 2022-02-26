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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Виллем II
Гронинген - Виллем II: обзор матча 26 февраля 2022
Гронинген
26.02.2022, суббота, 20:45
Голландия. Эредивизие, 24 тур
1 : 0
Завершен
Виллем II
14'
Б. Мейер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гронинген - Виллем II
Замена
С. Нгонг
️️️️
М. Эль-Ханкури
84'
Замена
R. Postema
️️️️
П. Абрахам
84'
84'
Замена
А. Кампецис
️️️️
F. Heerkens
81'
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Свенссон
81'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Кроули
Замена
М. Богард
️️️️
Т. Суслов
69'
Замена
Д. Данкерлуи
️️️️
Б. ван Хинтум
69'
Замена
Д. Ирандаст
️️️️
M. De Leeuw
68'
65'
Замена
Г. Саглам
️️️️
Р. Мервелд
65'
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ч. Наннели
Желтая карточка
Т. Суслов
62'
ГОЛ! 1:0!
Б. Мейер
Пас отдал
Б. ван Хинтум
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
41
Петер Левенбург
ВР
21
Нерайсо Касанвирьо
ЦЗ
5
Бьорн Мейер
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
23
Майк те Верик
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
6
Ларос Дуарте
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
7
Паулос Абрахам
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
22
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
10
Ринго Мервелд
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гронинген
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
6
Мелайро Богард
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
16
Сириль Нгонг
ПВ
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
11
Romano Postema
ЦФ
27
Дамил Данкерлуи
ЦФ
10
Дале Ирандаст
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-5
41
Левенбург
21
Касанвирьо
5
ван Хинтум
23
те Верик
5
Мейер
27
Эль-Ханкури
10
Суслов
22
Ларсен
19
7
Абрахам
6
Дуарте
2-1-2-1-4
1
Велленройтер
3
17
Кен
17
Саддики
7
Кроули
10
Мервелд
7
Наннели
20
19
28
Свенссон
4
Даммерс
10
Суслов
6
Богард
6
Богард
10
Суслов
27
Эль-Ханкури
16
Нгонг
16
Нгонг
27
Эль-Ханкури
7
Абрахам
11
11
7
Абрахам
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
27
Данкерлуи
5
ван Хинтум
19
10
Ирандаст
10
Ирандаст
19
7
Кроули
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Кроули
28
Свенссон
27
Келерт
27
Келерт
28
Свенссон
10
Мервелд
61
Саглам
61
Саглам
10
Мервелд
7
Наннели
7
7
7
Наннели
3
90
Кампецис
90
Кампецис
3
Остались в запасе
Гронинген
Виллем II
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
39
Owen van der Vlag
ВР
33
Марин Шверко
ЦЗ
8
Даниэль ван Кам
ОП
40
Эммануэль Матута
ЦП
12
Ян де Бор
ЦФ
2
Яхья Калли
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Гронинген - Виллем II
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
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