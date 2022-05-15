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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Утрехт
Виллем II - Утрехт: обзор матча 15 мая 2022
Виллем II
15.05.2022, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 34 тур
3 : 0
Завершен
Утрехт
8'
J. Hornkamp
53'
Д. Саддики
73'
Й. ван Овереем (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Утрехт
Замена
E. Kabangu
️️️️
J. Hornkamp
86'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
Д. Саддики
86'
Замена
A. El Khayati
️️️️
Д. Кроули
81'
76'
Замена
М. ван дер Маарел
️️️️
С. Густафсон
ГОЛ в свои ворота! 3:0!
Й. ван Овереем
73'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
М. Свенссон
73'
68'
Замена
Х. Верман
️️️️
В. Янссен
60'
Замена
О. Буссаид
️️️️
П. Альмквист
59'
Замена
М. Махи
️️️️
А. Махер
56'
Желтая карточка
С. Густафсон
ГОЛ! 2:0!
Д. Саддики
53'
Желтая карточка
П. Ллонч
49'
46'
Замена
А. Загре
️️️️
D. Warmerdam
ГОЛ! 1:0!
J. Hornkamp
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Утрехт
5
Джевенсио ван дер Куст
ЦЗ
3
Майк ван дер Хоорн
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
14
Виллем Янссен
ЦП
86
Симон Густафсон
ЦП
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
4
Django Warmerdam
ЦФ
1
Эрик Эльшлегель
ЦФ
11
Понтус Альмквист
ЦФ
9
Анастасиос Дувикас
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
36
Jelte Pal
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Утрехт
33
Кевин Гаделла
ВР
92
Артур Загре
ЛЗ
3
Рик Мейсен
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
10
Мимун Махи
ЦП
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
9
Хенк Верман
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Велленройтер
17
Кен
3
17
Саддики
7
Кроули
27
Келерт
8
Ллонч
28
Свенссон
4
Даммерс
19
20
2-4-5
5
ван дер Куст
3
ван дер Хоорн
8
ван Овереем
14
Янссен
86
Густафсон
6
Махер
22
ван де Стрек
9
Дувикас
11
Альмквист
1
Эльшлегель
4
28
Свенссон
29
Лудевиг
29
Лудевиг
28
Свенссон
19
7
7
19
7
Кроули
23
23
7
Кроули
17
Саддики
6
6
17
Саддики
4
92
Загре
92
Загре
4
86
Густафсон
2
ван дер Маарел
2
ван дер Маарел
86
Густафсон
6
Махер
10
Махи
10
Махи
6
Махер
11
Альмквист
49
Буссаид
49
Буссаид
11
Альмквист
14
Янссен
9
Верман
9
Верман
14
Янссен
Остались в запасе
Виллем II
Утрехт
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
36
Jelte Pal
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
36
Jelte Pal
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
33
Кевин Гаделла
ВР
3
Рик Мейсен
ЦЗ
13
Рубен Клюйверт
ЦФ
7
Ремко Балк
ЦФ
1
Тиймен Ниджуис
ЦФ
7
Мусса Силла
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рене Хак
Статистика матча Виллем II - Утрехт
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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