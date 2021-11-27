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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Гоу Эхед Иглс
Виллем II - Гоу Эхед Иглс: обзор матча 27 ноября 2021
Виллем II
27.11.2021, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 14 тур
0 : 1
Завершен
Гоу Эхед Иглс
47'
Б. Лукассен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Виллем II - Гоу Эхед Иглс
90'
+1
Замена
К. Мартина
️️️️
Ф. Ромменс
Замена
Д. Йебоа
️️️️
Ч. Наннели
80'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Саддики
80'
76'
Замена
J. Mulenga
️️️️
И. Лидберг
Замена
Р. Мервелд
️️️️
П. Ллонч
71'
Замена
М. Свенссон
️️️️
М. Келерт
65'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
64'
47'
ГОЛ! 0:1!
Б. Лукассен
Пас отдал
M. Berden
Желтая карточка
П. Ллонч
17'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
27
Матс Келерт
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гоу Эхед Иглс
1
Уорнер Хан
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
20
Матс Дейл
ЦЗ
7
Martijn Berden
ЦП
11
Рагнар Оратмангоен
ЦП
88
Филипп Ромменс
ЦП
21
Джей Идзес
ЦП
20
Лук Броуверс
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
3
Исак Лидберг
ЦФ
3
Геррит Наубер
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
10
Ринго Мервелд
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
30
Sam Tel
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
27
Ясин Бурхан
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
27
Jacob Mulenga
ЦФ
21
Quiermo Dumay
ЦФ
2-4-4
1
Велленройтер
2
Мичелис
5
27
Келерт
8
Ллонч
7
Наннели
17
Саддики
20
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
2-5-1-2
1
Хан
26
20
Дейл
11
Оратмангоен
21
Идзес
20
Броуверс
2
Лукассен
88
Ромменс
7
3
Наубер
3
Лидберг
8
Ллонч
10
Мервелд
10
Мервелд
8
Ллонч
17
Саддики
80
Ремерато
80
Ремерато
17
Саддики
7
Наннели
10
Йебоа
10
Йебоа
7
Наннели
27
Келерт
28
Свенссон
28
Свенссон
27
Келерт
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
88
Ромменс
15
Мартина
15
Мартина
88
Ромменс
3
Лидберг
27
27
3
Лидберг
Остались в запасе
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
26
Йорн Брондел
ВР
30
Sam Tel
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
27
Ясин Бурхан
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
30
Sam Tel
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
44
Андриес Нопперт
ВР
31
Job Schuurman
ВР
27
Ясин Бурхан
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
21
Quiermo Dumay
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Деннис Деммерс
Статистика матча Виллем II - Гоу Эхед Иглс
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
Новости команд
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