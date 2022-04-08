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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гоу Эхед Иглс - Виллем II
Гоу Эхед Иглс - Виллем II: обзор матча 08 апреля 2022
Гоу Эхед Иглс
08.04.2022, пятница, 21:00
Голландия. Эредивизие, 29 тур
4 : 0
Завершен
Виллем II
26'
И. Лидберг
35'
И. Кордоба
70'
О. Хайль
81'
М. Кардона
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Гоу Эхед Иглс - Виллем II
85'
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Кроули
Замена
M. Berden
️️️️
М. Дейл
82'
ГОЛ! 4:0!
М. Кардона
81'
78'
Замена
А. Кампецис
️️️️
J. Hornkamp
73'
Замена
П. Ллонч
️️️️
Д. Саддики
Замена
Б. Лукассен
️️️️
Ф. Ромменс
72'
Замена
Я. Ботос
️️️️
И. Кордоба
72'
ГОЛ! 3:0!
О. Хайль
Пас отдал
М. Кардона
70'
Замена
М. Кардона
️️️️
И. Лидберг
65'
Замена
О. Хайль
️️️️
Р. Оратмангоен
64'
46'
Замена
М. Свенссон
️️️️
E. Kabangu
ГОЛ! 2:0!
И. Кордоба
Пас отдал
М. Дейл
35'
ГОЛ! 1:0!
И. Лидберг
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гоу Эхед Иглс
44
Андриес Нопперт
ВР
15
Куко Мартина
ЦЗ
4
Йорис Крамер
ЦЗ
5
Бас Куйперс
ЦЗ
20
Матс Дейл
ПЗ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
20
Лук Броуверс
ОП
88
Филипп Ромменс
АП
11
Рагнар Оратмангоен
ПВ
3
Геррит Наубер
ЦФ
3
Исак Лидберг
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Дэн Кроули
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Гоу Эхед Иглс
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
90
Яннис-Фивос Ботос
ЦП
19
Огечика Хайль
ЦП
2
Бойд Лукассен
ЦП
7
Martijn Berden
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
22
Марк Кардона
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
8
Поль Ллонч
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-3-2
44
Нопперт
15
Мартина
4
Крамер
5
Куйперс
20
Дейл
20
Броуверс
14
Кордоба
88
Ромменс
11
Оратмангоен
3
Лидберг
3
Наубер
2-1-2-1-4
1
Велленройтер
3
17
Кен
17
Саддики
27
Келерт
7
Кроули
7
Наннели
20
7
19
4
Даммерс
14
Кордоба
90
Ботос
90
Ботос
14
Кордоба
11
Оратмангоен
19
Хайль
19
Хайль
11
Оратмангоен
88
Ромменс
2
Лукассен
2
Лукассен
88
Ромменс
20
Дейл
7
7
20
Дейл
3
Лидберг
22
Кардона
22
Кардона
3
Лидберг
17
Саддики
8
Ллонч
8
Ллонч
17
Саддики
7
Кроули
80
Ремерато
80
Ремерато
7
Кроули
7
28
Свенссон
28
Свенссон
7
19
90
Кампецис
90
Кампецис
19
Остались в запасе
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
33
Nick Hengelman
ВР
31
Job Schuurman
ВР
26
Justin Bakker
ЦЗ
21
Джей Идзес
ЦП
17
Francis Ross
ЦП
8
Эверт Линтхорст
ЦФ
27
Jacob Mulenga
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
Главный тренер
Деннис Деммерс
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Гоу Эхед Иглс - Виллем II
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
ПСВ
- : -
28.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Экселсиор
0 : 1
07.11.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Камбур
4 : 0
31.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
3 : 2
23.10.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Зволле
4 : 1
18.10.2026
Гоу Эхед Иглс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Аделааршорст
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