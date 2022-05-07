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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Хераклес
Виллем II - Хераклес: обзор матча 07 мая 2022
Виллем II
07.05.2022, суббота, 21:00
Голландия. Эредивизие, 32 тур
2 : 0
Завершен
Хераклес
15'
В. Даммерс
17'
J. Hornkamp
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Хераклес
90'
+3
Красная карточка
С. Сонненберг
Замена
A. El Khayati
️️️️
Д. Кроули
80'
Замена
К. Лудевиг
️️️️
М. Свенссон
80'
72'
Замена
K. Jakobsen
️️️️
Н. Лаурсен
Замена
E. Kabangu
️️️️
J. Hornkamp
67'
47'
Замена
S. Armenteros
️️️️
E. Sierra
47'
Замена
С. Сонненберг
️️️️
М. Ренте
ГОЛ! 2:0!
J. Hornkamp
Пас отдал
Д. Кен
17'
ГОЛ! 1:0!
В. Даммерс
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
17
Дрисс Саддики
ОП
7
Дэн Кроули
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Хераклес
1
Koen Bucker
ВР
12
Джакомо Куальята
ЛЗ
15
Lucas Schoofs
ЦЗ
5
Марко Ренте
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Лука де ла Торре
ЦП
11
Николай Лаурсен
ПВ
7
Эмиль Ханссон
ЦФ
16
Elias Sierra
ЦФ
12
Синан Бакиш
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
7
Elton Kabangu
ЦФ
36
Jelte Pal
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Хераклес
16
Timo Jansink
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
4
Свен Сонненберг
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
9
Samuel Armenteros
ЦФ
7
K. Jakobsen
ЦФ
2-1-3-1-3
1
Велленройтер
17
Кен
3
17
Саддики
7
Кроули
27
Келерт
8
Ллонч
28
Свенссон
4
Даммерс
19
20
3-2-1-1-3
1
15
5
Ренте
4
Хогма
27
Фадиджа
12
Куальята
17
де ла Торре
11
Лаурсен
12
Бакиш
16
7
Ханссон
28
Свенссон
29
Лудевиг
29
Лудевиг
28
Свенссон
19
7
7
19
7
Кроули
23
23
7
Кроули
5
Ренте
4
Сонненберг
4
Сонненберг
5
Ренте
16
9
9
16
11
Лаурсен
7
7
11
Лаурсен
Остались в запасе
Виллем II
Хераклес
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
36
Jelte Pal
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
16
Timo Jansink
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Джон Стигеман
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
36
Jelte Pal
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
Остались в запасе
16
Timo Jansink
ВР
5
Матс Кнустер
ЦЗ
32
Сэм Схеперман
ЦП
77
Мелих Ибрагимоглу
ЦП
2
Навайо Бакборд
ЦФ
28
Robin Jalving
ЦФ
12
Рубен Роскен
ЦФ
7
Bilal BasaÃ§ikoglu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Джон Стигеман
Статистика матча Виллем II - Хераклес
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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