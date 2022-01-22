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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Виллем II - Твенте
Виллем II - Твенте: обзор матча 22 января 2022
Виллем II
22.01.2022, суббота, 23:00
Голландия. Эредивизие, 20 тур
0 : 1
Завершен
Твенте
39'
М. Садилек
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Виллем II - Твенте
90'
+3
Желтая карточка
Р. Зерруки
83'
Замена
В. Черны
️️️️
Д. Лимниос
83'
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Ротс
Замена
Г. Ремерато
️️️️
Д. Саддики
75'
75'
Замена
Р. Зерруки
️️️️
М. Угальде
Замена
А. Кампецис
️️️️
М. Свенссон
59'
39'
ГОЛ! 0:1!
М. Садилек
Пас отдал
Р. Преппер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
27
Матс Келерт
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
3
Робин Преппер
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
9
Манфред Угальде
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Твенте
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Рамир Зерруки
ЦП
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
18
Вацлав Черны
ЦФ
2-1-2-2-3
1
Велленройтер
5
31
Бергстрем
17
Саддики
27
Келерт
8
Ллонч
61
Саглам
7
Наннели
7
28
Свенссон
20
2-1-2-5
1
де Ланж
20
3
Преппер
23
Садилек
18
Лимниос
14
Влап
2
Хилгерс
9
ван Вольфсвинкел
11
Ротс
9
Угальде
5
Смал
17
Саддики
80
Ремерато
80
Ремерато
17
Саддики
28
Свенссон
90
Кампецис
90
Кампецис
28
Свенссон
9
Угальде
6
Зерруки
6
Зерруки
9
Угальде
11
Ротс
7
Мисиджан
7
Мисиджан
11
Ротс
18
Лимниос
18
Черны
18
Черны
18
Лимниос
Остались в запасе
Виллем II
Твенте
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Рон Янс
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
29
Килиан Лудевиг
ПЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
Остались в запасе
24
Лука Эверинк
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
6
Casper Staring
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Главный тренер
Рон Янс
Статистика матча Виллем II - Твенте
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Информация о матче
Стадион:
Виллем ll
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