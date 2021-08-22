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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Витесс - Виллем II
Витесс - Виллем II: обзор матча 22 августа 2021
Витесс
22.08.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 2 тур
0 : 3
Завершен
Виллем II
17'
К. Вридт
35'
Ч. Наннели
82'
W. Spieringhs
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витесс - Виллем II
82'
ГОЛ! 0:3!
W. Spieringhs
Пас отдал
М. Свенссон
82'
Замена
W. Spieringhs
️️️️
Ч. Наннели
81'
Замена
R. Zuijderwijk
️️️️
Д. Саддики
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
С. Тронстад
80'
Желтая карточка
М. Виттек
78'
Замена
Р. Базур
️️️️
У. Таннан
73'
71'
Желтая карточка
E. Kabangu
70'
Замена
E. Kabangu
️️️️
К. Вридт
70'
Замена
М. Свенссон
️️️️
Г. Саглам
Желтая карточка
У. Таннан
65'
Желтая карточка
М. Беро
56'
Замена
Н. Фредериксен
️️️️
Т. Домджони
46'
Замена
Я. Гбоу
️️️️
Д. Ороз
46'
Замена
Э. Даса
️️️️
Р. Япи
46'
35'
ГОЛ! 0:2!
Ч. Наннели
Пас отдал
Г. Саглам
Желтая карточка
Д. Ороз
24'
17'
ГОЛ! 0:1!
К. Вридт
Пас отдал
Г. Саглам
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витесс
15
Маркус Шуберт
ВР
37
Томаш Хайек
ЦЗ
22
Матуш Беро
ЦП
8
Тони Домджони
ЦП
6
Энцо Корнелиссе
ЦФ
5
Доминик Ороз
ЦФ
32
Максимилиан Виттек
ЦФ
27
Ромарик Япи
ЦФ
6
Уссама Таннан
ЦФ
6
Сондре Тронстад
ЦФ
17
Луа Опенда
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
3
Freek Heerkens
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
20
Leeroy Owusu
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Витесс
48
Найджел ван Хаверен
ВР
2
Эли Даса
ПЗ
34
Янн Гбоу
ЛВ
23
Рихедли Базур
ЦП
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
8
Николай Фредериксен
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
33
Rick Zuijderwijk
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
28
Макс Свенссон
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
1-2-5
15
Шуберт
37
Хайек
22
Беро
8
Домджони
27
Япи
17
Опенда
6
Тронстад
6
Таннан
32
Виттек
2-4-4
1
Велленройтер
3
5
17
Саддики
27
Келерт
7
Наннели
8
Ллонч
17
Кен
61
Саглам
11
Вридт
20
27
Япи
2
Даса
2
Даса
27
Япи
6
Таннан
23
Базур
23
Базур
6
Таннан
5
Ороз
34
Гбоу
34
Гбоу
5
Ороз
8
Домджони
8
Фредериксен
8
Фредериксен
8
Домджони
6
Тронстад
29
Бейтинк
29
Бейтинк
6
Тронстад
17
Саддики
33
33
17
Саддики
7
Наннели
6
6
7
Наннели
61
Саглам
28
Свенссон
28
Свенссон
61
Саглам
11
Вридт
7
7
11
Вридт
Остались в запасе
Витесс
Виллем II
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
48
Найджел ван Хаверен
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
1
Йерун Хувен
ЦФ
81
Юлиан Фон Мос
ЦФ
23
Дан Хейсман
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
12
Dylan Ryan
ЦЗ
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Витесс - Виллем II
4
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
1
Матчи команд
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Гелредом
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