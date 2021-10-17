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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Твенте - Виллем II
Твенте - Виллем II: обзор матча 17 октября 2021
Твенте
17.10.2021, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 9 тур
1 : 1
Завершен
Виллем II
6'
Д. Лимниос
24'
Ч. Наннели
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Твенте - Виллем II
90'
+1
Замена
Н. Мичелис
️️️️
Ч. Наннели
Замена
Й. Босх
️️️️
Д. Лимниос
90'
Замена
Х. Плегесуэло
️️️️
М. Хилгерс
89'
81'
Замена
Г. Саглам
️️️️
М. Свенссон
76'
Вторая желтая
Д. Кен
Замена
В. Мисиджан
️️️️
Д. Ротс
73'
68'
Замена
А. Кампецис
️️️️
К. Вридт
68'
Замена
Р. Мервелд
️️️️
П. Ллонч
52'
Желтая карточка
К. Вридт
Вторая желтая
Р. Зерруки
45'
+2
Желтая карточка
М. Садилек
40'
33'
Желтая карточка
Д. Кен
Желтая карточка
Р. Зерруки
33'
24'
ГОЛ! 1:1!
Ч. Наннели
Пас отдал
К. Вридт
ГОЛ! 1:0!
Д. Лимниос
6'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Твенте
1
Ларс Уннершталь
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
23
Михал Садилек
ЦП
6
Рамир Зерруки
ЦП
14
Мичел Влап
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
2
Мес Хилгерс
ЦФ
9
Рики ван Вольфсвинкел
ЦФ
11
Дан Ротс
ЦФ
3
Робин Преппер
ЦФ
24
Джейден Остерволде
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
8
Поль Ллонч
ЦП
17
Дрисс Саддики
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
7
Че Наннели
ЦП
28
Макс Свенссон
ЦФ
11
Кваси Вридт
ЦФ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
17
Деррик Кен
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Твенте
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
5
Хулио Плегесуэло
ЦЗ
5
Йессе Босх
ЦП
9
Манфред Угальде
ЦФ
7
Вирджил Мисиджан
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
10
Ринго Мервелд
ЦП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
61
Геркем Саглам
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
1-2-2-5
1
Уннершталь
20
23
Садилек
6
Зерруки
14
Влап
18
Лимниос
9
ван Вольфсвинкел
24
Остерволде
3
Преппер
11
Ротс
2
Хилгерс
2-4-4
1
Велленройтер
31
Бергстрем
5
17
Саддики
27
Келерт
7
Наннели
8
Ллонч
17
Кен
20
11
Вридт
28
Свенссон
2
Хилгерс
5
Плегесуэло
5
Плегесуэло
2
Хилгерс
18
Лимниос
5
Босх
5
Босх
18
Лимниос
11
Ротс
7
Мисиджан
7
Мисиджан
11
Ротс
7
Наннели
2
Мичелис
2
Мичелис
7
Наннели
8
Ллонч
10
Мервелд
10
Мервелд
8
Ллонч
28
Свенссон
61
Саглам
61
Саглам
28
Свенссон
11
Вридт
90
Кампецис
90
Кампецис
11
Вридт
Остались в запасе
Твенте
Виллем II
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Жеффри де Ланж
ВР
4
Дарио Думич
ЦЗ
9
Манфред Угальде
ЦФ
10
Денильо Клеонис
ЦФ
21
Лука Илич
ЦФ
6
Casper Staring
ЦФ
5
Гийс Смал
ЦФ
99
Ennio Van Der Gouw
ЦФ
38
Макс Брюнс
ЦФ
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
18
Микел Нелом
ЦЗ
80
Годфрид Ремерато
ЦП
24
Connor van den Berg
ЦФ
48
Vincent Schippers
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
10
Джон Йебоа
ЦФ
Главный тренер
Рене Хак
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Твенте - Виллем II
2
1
1
2
Красные карточки
1
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Твенте
Лига конференций, 4 тур
Фрайбург
- : -
26.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Твенте
2 : 2
08.11.2026
Аякс
Лига конференций, 3 тур
Твенте
3 : 1
05.11.2026
Пафос
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Экселсиор
0 : 9
01.11.2026
Твенте
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АЗ Алкмаар
0 : 2
25.10.2026
Твенте
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Гролш Весте
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