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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Фейеноорд - Виллем II
Фейеноорд - Виллем II: обзор матча 02 апреля 2022
Фейеноорд
02.04.2022, суббота, 22:00
Голландия. Эредивизие, 28 тур
2 : 0
Завершен
Виллем II
67'
Л. Синистерра
90+2'
Б. Линссен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Фейеноорд - Виллем II
Замена
К. Бассетт
️️️️
Г. Тил
90'
+3
ГОЛ! 2:0!
Б. Линссен
90'
+2
82'
Замена
A. El Khayati
️️️️
J. Hornkamp
Замена
А. Джаханбакш
️️️️
Р. Нелсон
81'
Замена
П. Валемарк
️️️️
Л. Синистерра
81'
74'
Замена
П. Ллонч
️️️️
Д. Саддики
Замена
Б. Линссен
️️️️
С. Дессер
73'
68'
Замена
М. Свенссон
️️️️
E. Kabangu
ГОЛ! 1:0!
Л. Синистерра
Пас отдал
Т. Маласья
67'
51'
Желтая карточка
Д. Кроули
46'
Замена
Д. Кроули
️️️️
Г. Ремерато
46'
Замена
М. Келерт
️️️️
М. Нелом
30'
Желтая карточка
J. Hornkamp
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фейеноорд
1
Офир Марсиано
ВР
3
Тайрел Маласья
ЛЗ
18
Гернот Траунер
ЦЗ
5
Маркос Сенеси
ЦЗ
27
Маркус Хольмгрен-Педерсен
ПЗ
17
Луис Синистерра
ЛВ
14
Фредрик Эушнес
ОП
6
Оркун Кекчю
ЦП
20
Гус Тил
АП
17
Рис Нелсон
ПВ
9
Сирьель Дессер
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Виллем II
1
Тимон Велленройтер
ВР
17
Деррик Кен
ЛЗ
18
Микел Нелом
ЦЗ
3
Freek Heerkens
ЦЗ
17
Дрисс Саддики
ОП
80
Годфрид Ремерато
ЦП
7
Че Наннели
ПВ
20
Leeroy Owusu
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
19
Jizz Hornkamp
ЦФ
4
Вессел Даммерс
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Фейеноорд
1
Тейн Трост
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
17
Коул Бассетт
ЦП
10
Патрик Валемарк
ПВ
11
Алиреза Джаханбакш
ПВ
30
Брайан Линссен
ЦФ
Виллем II
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
28
Макс Свенссон
ЛВ
7
Дэн Кроули
ЦП
8
Поль Ллонч
ЦП
27
Матс Келерт
ЦП
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
23
Abdenasser El Khayati
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Марсиано
3
Маласья
18
Траунер
5
Сенеси
27
Хольмгрен-Педерсен
14
Эушнес
6
Кекчю
17
Синистерра
20
Тил
17
Нелсон
9
Дессер
3-1-1-1-4
1
Велленройтер
18
Нелом
3
17
Кен
17
Саддики
80
Ремерато
7
Наннели
4
Даммерс
19
7
20
20
Тил
17
Бассетт
17
Бассетт
20
Тил
17
Синистерра
10
Валемарк
10
Валемарк
17
Синистерра
17
Нелсон
11
Джаханбакш
11
Джаханбакш
17
Нелсон
9
Дессер
30
Линссен
30
Линссен
9
Дессер
80
Ремерато
7
Кроули
7
Кроули
80
Ремерато
17
Саддики
8
Ллонч
8
Ллонч
17
Саддики
18
Нелом
27
Келерт
27
Келерт
18
Нелом
7
28
Свенссон
28
Свенссон
7
19
23
23
19
Остались в запасе
Фейеноорд
Виллем II
1
Тейн Трост
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Главный тренер
Арне Слот
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Юрген Штреппель
Остались в запасе
1
Тейн Трост
ВР
77
Валентин Кожокару
ВР
16
Сем Валк
ЦЗ
3
Рамон Хендрикс
ЦЗ
20
Йоррит Хендрикс
ОП
Остались в запасе
26
Йорн Брондел
ВР
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
2
Николаос Мичелис
ЦЗ
61
Геркем Саглам
АП
24
Connor van den Berg
ЦФ
6
Wesley Spieringhs
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
Главный тренер
Арне Слот
Главный тренер
Юрген Штреппель
Статистика матча Фейеноорд - Виллем II
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Фейеноорд
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фейеноорд
- : -
29.11.2026
Аякс
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 1
24.11.2026
Порту
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Фейеноорд
2 : 3
21.11.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
5 : 3
08.11.2026
Фейеноорд
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Твенте
2 : 1
22.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Виллем II
1 : 1
06.11.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
ПСВ
7 : 0
31.10.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Виллем II
1 : 6
24.10.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Спарта
3 : 2
17.10.2026
Виллем II
Информация о матче
Стадион:
Де Кейп
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