Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 600 тыс

Алекс Тимосси-Андерссон - статистика

Броммапойкарна
19 января 2001 (25), Хельсингборг
#21 | Нападающий
170 см
Швеция
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Твенте
4 : 0
04.06.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, Полуфинал за место в ЛК
Херенвен
1 : 2
01.06.2023
Твенте
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Херенвен
2 : 0
28.05.2023
Гоу Эхед Иглс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 33 тур
ПСВ
3 : 3
21.05.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 32 тур
Херенвен
0 : 0
13.05.2023
Экселсиор
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 31 тур
НЕК
2 : 3
06.05.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 30 тур
Херенвен
2 : 3
22.04.2023
Эммен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 29 тур
Спарта
4 : 0
15.04.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
2 : 1
08.04.2023
Волендам
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
1 : 1
01.04.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 26 тур
Гронинген
0 : 2
19.03.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 25 тур
Херенвен
2 : 4
12.03.2023
Аякс
37' - 90'
Голландия. Эредивизие, 24 тур
Твенте
3 : 3
04.03.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 23 тур
Херенвен
1 : 4
25.02.2023
РКС Ваалвейк
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 22 тур
Камбур
1 : 2
19.02.2023
Херенвен
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
1 : 2
12.02.2023
Фейеноорд
67' - 90'
Голландия. Эредивизие, 20 тур
Утрехт
1 : 0
04.02.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
1 : 3
28.01.2023
Витесс
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 18 тур
Фортуна
2 : 0
25.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 17 тур
Херенвен
3 : 1
22.01.2023
Гронинген
90' - 90'
Голландия. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
0 : 2
14.01.2023
АЗ Алкмаар
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 15 тур
РКС Ваалвейк
0 : 0
07.01.2023
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
2 : 1
13.11.2022
Камбур
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 13 тур
Экселсиор
0 : 1
05.11.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 12 тур
Херенвен
1 : 2
29.10.2022
Утрехт
73' - 90'
Голландия. Эредивизие, 11 тур
Волендам
1 : 3
23.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 10 тур
Гоу Эхед Иглс
1 : 1
15.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 9 тур
Херенвен
0 : 1
09.10.2022
ПСВ
79' - 90'
Голландия. Эредивизие, 8 тур
Эммен
0 : 0
02.10.2022
Херенвен
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 6 тур
Аякс
5 : 0
10.09.2022
Херенвен
1' - 67'
Голландия. Эредивизие, 5 тур
Херенвен
0 : 0
04.09.2022
НЕК
Был в запасе
Голландия. Эредивизие, 4 тур
Херенвен
2 : 1
27.08.2022
Фортуна
81' - 90'
Голландия. Эредивизие, 3 тур
Витесс
0 : 4
20.08.2022
Херенвен
80' - 90'
Голландия. Эредивизие, 2 тур
Фейеноорд
0 : 0
13.08.2022
Херенвен
63' - 90'
Голландия. Эредивизие, 1 тур
Херенвен
0 : 0
05.08.2022
Спарта
Был в запасе
Главные новости
Конец эпохи Роналду, серьезные проблемы «Зенита», Гусев может вернуться в РПЛ и другие новости
01:03
Сестра Роналду репостнула запись, что теперь сборная Португалия вернется к посредственности
00:30
ВидеоРоналду больше не сыграет за Португалию
00:10
2
Тренер Португалии прокомментировал конфликт с Роналду
Вчера, 23:32
Мостовой негативно высказался о работе Слуцкого на матче Россия – Иран
Вчера, 22:39
5
Заявление сборной Португалии о бунте Роналду
Вчера, 22:32
1
Головину дали совет насчет трансфера в «Спартак»
Вчера, 22:15
5
Заявление Роналду об отъезде из сборной Португалии
Вчера, 21:54
1
«Краснодар» запросил существенную реформу в Кубке России
Вчера, 21:35
6
Слова тренера Португалии, после которых Роналду обиделся и покинул сборную
Вчера, 21:15
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+