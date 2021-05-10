Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Филлип Бардсли - статистика

Завершил карьеру
28 июня 1985 (41)
#27 | Защитник
180 см | 76 кг
Шотландия | Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бернли
4
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Премьер-лига, 35 тур
Фулхэм
0 : 2
10.05.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 34 тур
Бернли
1 : 2
03.05.2021
Вест Хэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 33 тур
Вулверхэмптон
0 : 4
25.04.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 32 тур
Манчестер Юнайтед
3 : 1
18.04.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 31 тур
Бернли
1 : 2
11.04.2021
Ньюкасл
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 28 тур
Эвертон
1 : 2
13.03.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 27 тур
Бернли
1 : 1
06.03.2021
Арсенал
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 29 тур
Бернли
1 : 1
03.03.2021
Лестер
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 26 тур
Тоттенхэм
4 : 0
28.02.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 25 тур
Бернли
0 : 0
20.02.2021
Вест Бромвич
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 17 тур
Бернли
1 : 1
17.02.2021
Фулхэм
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 24 тур
Кристал Пэлас
0 : 3
13.02.2021
Бернли
87' - 90'
Англия. Премьер-лига, 23 тур
Бернли
1 : 1
06.02.2021
Брайтон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 22 тур
Бернли
0 : 2
03.02.2021
Манчестер Сити
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 21 тур
Челси
2 : 0
31.01.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 20 тур
Бернли
3 : 2
27.01.2021
Астон Вилла
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 18 тур
Ливерпуль
0 : 1
21.01.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 19 тур
Вест Хэм
1 : 0
16.01.2021
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 1 тур
Бернли
0 : 1
12.01.2021
Манчестер Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 16 тур
Бернли
1 : 0
29.12.2020
Шеффилд Юнайтед
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 15 тур
Лидс
1 : 0
27.12.2020
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 14 тур
Бернли
2 : 1
21.12.2020
Вулверхэмптон
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 13 тур
Астон Вилла
0 : 0
17.12.2020
Бернли
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Бернли
1 : 0
23.11.2020
Кристал Пэлас
Был в запасе
Англия. Премьер-лига, 4 тур
Ньюкасл
3 : 1
03.10.2020
Бернли
1' - 90'
Англия. Премьер-лига, 3 тур
Бернли
0 : 1
26.09.2020
Саутгемптон
1' - 90'
48'
Англия. Премьер-лига, 2 тур
Лестер
4 : 2
20.09.2020
Бернли
1' - 90'
90'
Главные новости
Новое решение УЕФА по России, трофей Месси, «Краснодар» опять потерял очки и другие новости
02:00
Худшие трансферы «Челси» при Боули
01:47
Мостовой подсказал «Локомотиву», как выйти из кризиса
01:38
1
Статистика Захаряна в проигранном матче Лиги Европы
01:25
1
ФотоДевушка Винисиуса намекнула на скорую свадьбу – он взял ее с тремя детьми
01:00
Пономарев вынес вердикт Максименко
00:46
«Рубин» подпишет экс-нападающего «Интера»
00:30
Россия впервые с 2022 года выступит с гимном и флагом на турнире ФИФА
Вчера, 23:47
2
Игдисамов прокомментировал победу ЦСКА над «Динамо Мх»
Вчера, 23:35
3
ВидеоМелехин из «Ростова» указал на судейскую ошибку в пользу «Динамо»
Вчера, 23:16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+