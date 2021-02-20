Филлип Бардсли - статистика
#26 | Защитник
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Бардсли
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Филлип
|Фамилия
|Бардсли
|Команда
|Бернли
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1985 (37 лет)
|Рост
|180
|Вес
|76
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бернли
|4
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.05.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:2
|Бернли (Бернли)
|03.05.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Вест Хэм (Лондон)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|0:4
|Бернли (Бернли)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|11.04.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:2
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|1:2
|Бернли (Бернли)
|06.03.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Арсенал (Лондон)
|03.03.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Лестер (Лестер)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|4:0
|Бернли (Бернли)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:0
|Вест Бромвич (Вест Бромвич)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|13.02.2021
|87' -90'
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:3
|Бернли (Бернли)
|06.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Брайтон (Брайтон & Хов)
|03.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:2
|Манчестер Сити (Манчестер)
|31.01.2021
|Был в запасе
|Челси (Лондон)
|2:0
|Бернли (Бернли)
|27.01.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|3:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|21.01.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Бернли (Бернли)
|16.01.2021
|Был в запасе
|Вест Хэм (Лондон)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|12.01.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
|27.12.2020
|Был в запасе
|Лидс (Лидс)
|1:0
|Бернли (Бернли)
|21.12.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|17.12.2020
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|0:0
|Бернли (Бернли)
|23.11.2020
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:0
|Кристал Пэлас (Лондон)
|03.10.2020
|1' -90'
|Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
|3:1
|Бернли (Бернли)
|26.09.2020
|1' -90'
|Бернли (Бернли)
|0:1
|Саутгемптон (Саутгемптон)
|48'
|20.09.2020
|1' -90'
|Лестер (Лестер)
|4:2
|Бернли (Бернли)
|90'