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    Филлип Бардсли - статистика

    #26 | Защитник
    Имя Филлип
    Фамилия Бардсли
    Команда Бернли
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1985 (37 лет)
    Рост 180
    Вес 76
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Бернли 4 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    10.05.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:2 Бернли (Бернли)
    03.05.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Вест Хэм (Лондон)
    25.04.2021 Был в запасе Вулверхэмптон (Вулверхэмптон) 0:4 Бернли (Бернли)
    18.04.2021 Был в запасе Манчестер Юнайтед (Манчестер) 3:1 Бернли (Бернли)
    11.04.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:2 Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн)
    13.03.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 1:2 Бернли (Бернли)
    06.03.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Арсенал (Лондон)
    03.03.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Лестер (Лестер)
    28.02.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 4:0 Бернли (Бернли)
    20.02.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:0 Вест Бромвич (Вест Бромвич)
    17.02.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    13.02.2021 87' -90' Кристал Пэлас (Лондон) 0:3 Бернли (Бернли)
    06.02.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Брайтон (Брайтон & Хов)
    03.02.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:2 Манчестер Сити (Манчестер)
    31.01.2021 Был в запасе Челси (Лондон) 2:0 Бернли (Бернли)
    27.01.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 3:2 Астон Вилла (Бирмингем)
    21.01.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Бернли (Бернли)
    16.01.2021 Был в запасе Вест Хэм (Лондон) 1:0 Бернли (Бернли)
    12.01.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 0:1 Манчестер Юнайтед (Манчестер)
    29.12.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Шеффилд Юнайтед (Шеффилд)
    27.12.2020 Был в запасе Лидс (Лидс) 1:0 Бернли (Бернли)
    21.12.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    17.12.2020 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 0:0 Бернли (Бернли)
    23.11.2020 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:0 Кристал Пэлас (Лондон)
    03.10.2020 1' -90' Ньюкасл (Ньюкасл-апон-Тайн) 3:1 Бернли (Бернли)
    26.09.2020 1' -90' Бернли (Бернли) 0:1 Саутгемптон (Саутгемптон)
    48'
    20.09.2020 1' -90' Лестер (Лестер) 4:2 Бернли (Бернли)
    90'
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