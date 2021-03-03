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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Лестер
Бернли - Лестер: обзор матча 03 марта 2021
Бернли
03.03.2021, среда, 21:00
Англия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Лестер
4'
М. Выдра
34'
К. Ихеначо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Лестер
90'
+3
Желтая карточка
Р. Перейра
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
90'
+3
79'
Желтая карточка
У. Фофана
77'
Замена
С. Тавареш
️️️️
Х. Чодури
67'
Замена
М. Олбрайтон
️️️️
К. Ихеначо
66'
Замена
У. Фофана
️️️️
Н. Менди
34'
ГОЛ! 1:1!
К. Ихеначо
Пас отдал
О. Ндиди
ГОЛ! 1:0!
М. Выдра
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
12
Даниэль Амарти
ЦЗ
2
Джаглар Сеюнджу
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
21
Рикарду Перейра
ПЗ
6
Нампалис Менди
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Хамза Чодури
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
9
Джейми Варди
ЦФ
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
33
Люк Томас
ЛЗ
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
5
Сидней Тавареш
ЦП
24
Такгало Лешабела
ЦП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
4-4-2
1
Шмейхель
21
Перейра
2
Сеюнджу
21
Кастань
12
Амарти
4
Ндиди
8
Чодури
18
Тилеманс
6
Менди
17
Ихеначо
9
Варди
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
8
Чодури
5
Тавареш
5
Тавареш
8
Чодури
6
Менди
3
Фофана
3
Фофана
6
Менди
17
Ихеначо
11
Олбрайтон
11
Олбрайтон
17
Ихеначо
Остались в запасе
Бернли
Лестер
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Остались в запасе
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
33
Эрик Питерс
ЦЗ
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
20
Вонта Дэйли-Кэмпбелл
ЦЗ
33
Люк Томас
ЛЗ
24
Такгало Лешабела
ЦП
21
Дэнни Уорд
ВР
28
Кристиан Фукс
ЛЗ
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Брендан Роджерс
Статистика матча Бернли - Лестер
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Информация о матче
Стадион:
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