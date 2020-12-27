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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лидс - Бернли
Лидс - Бернли: обзор матча 27 декабря 2020
Лидс
27.12.2020, воскресенье, 15:00
Англия. Премьер-лига, 15 тур
1 : 0
Завершен
Бернли
5'
П. Бэмфорд (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Бернли
90'
Желтая карточка
Э. Барнс
79'
Желтая карточка
Э. Вествуд
74'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Бенсон
74'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Питерс
Замена
И. Поведа
️️️️
Рафинья
70'
Замена
Д. Шеклтон
️️️️
М. Клих
66'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
Родриго
59'
28'
Желтая карточка
Д. Тарковски
ГОЛ с пенальти! 1:0!
П. Бэмфорд
5'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
8
Эшли Вествуд
ОП
19
Джош Бенсон
ЦП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
47
Джек Дженкинс
ЦП
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
35
Anthony Mancini
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
7
Алиоски
12
Эйлинг
4
Стрейк
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Рафинья
19
Родриго
45
Бэмфорд
3-3-2-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
33
Питерс
19
Бенсон
8
Браунхилл
35
Барнс
9
Вуд
43
Клих
16
Шеклтон
16
Шеклтон
43
Клих
19
Родриго
19
Эрнандес
19
Эрнандес
19
Родриго
11
Рафинья
99
Поведа
99
Поведа
11
Рафинья
19
Бенсон
16
Стивенс
16
Стивенс
19
Бенсон
33
Питерс
16
Родригес
16
Родригес
33
Питерс
Остались в запасе
Лидс
Бернли
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
35
Anthony Mancini
ЦФ
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
47
Джек Дженкинс
ЦП
1
Кико Касилья
ВР
3
Лейф Дэвис
ЛЗ
4
Оливер Кейси
ЦЗ
11
Элдер Кошта
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
35
Anthony Mancini
ЦФ
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Лидс - Бернли
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Элланд Роад
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