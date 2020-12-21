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Бернли - Вулверхэмптон
Бернли - Вулверхэмптон: обзор матча 21 декабря 2020
Бернли
21.12.2020, понедельник, 20:30
Англия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
35'
Э. Барнс
51'
К. Вуд
89'
Ф. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Вулверхэмптон
Желтая карточка
Д. Родригес
90'
+4
89'
ГОЛ с пенальти! 2:1!
Ф. Силва
Замена
Д. Бенсон
️️️️
Д. Макнил
88'
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
82'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Р. Брэди
69'
60'
Замена
Ф. Силва
️️️️
О. Отасови
60'
Замена
А. Траоре
️️️️
Р. Айт Нури
ГОЛ! 2:0!
К. Вуд
51'
45'
+1
Желтая карточка
О. Отасови
Желтая карточка
Э. Вествуд
36'
ГОЛ! 1:0!
Э. Барнс
Пас отдал
Ч. Тэйлор
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
21
Райан Айт Нури
ЦЗ
15
Конор Коди
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
17
Витинья
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
24
Адама Траоре
ПВ
7
Тео Корбяну
ЦФ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
6
Тарковски
15
Ми
18
Тэйлор
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
8
Браунхилл
11
Макнил
35
Барнс
9
Вуд
3-4-1-2
1
Патрисиу
29
Сайсс
21
Айт Нури
15
Коди
27
Семеду
8
Отасови
8
Невеш
3
Килман
8
Моутинью
7
Нету
11
Поденсе
11
Брэди
33
Питерс
33
Питерс
11
Брэди
11
Макнил
19
Бенсон
19
Бенсон
11
Макнил
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
21
Айт Нури
24
Траоре
24
Траоре
21
Айт Нури
8
Отасови
21
Силва
21
Силва
8
Отасови
Остались в запасе
Бернли
Вулверхэмптон
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
7
Тео Корбяну
ЦФ
17
Витинья
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
Остались в запасе
7
Тео Корбяну
ЦФ
17
Витинья
ЦП
8
Тейлор Перри
ЦП
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Бернли - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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