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АПЛ 2026/2027
Бернли - Манчестер Юнайтед
Бернли - Манчестер Юнайтед: обзор матча 12 января 2021
Бернли
12.01.2021, вторник, 23:15
Англия. Премьер-лига, 1 тур
0 : 1
Завершен
Манчестер Юнайтед
71'
П. Погба
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Манчестер Юнайтед
89'
Замена
С. Мактоминей
️️️️
Б. Фернандеш
Замена
Д. Родригес
️️️️
Э. Барнс
88'
Замена
М. Выдра
️️️️
К. Вуд
80'
80'
Замена
М. Гринвуд
️️️️
М. Рэшфорд
71'
ГОЛ! 0:1!
П. Погба
Пас отдал
М. Рэшфорд
Замена
Д. Макнил
️️️️
Р. Брэди
65'
Желтая карточка
Э. Вествуд
62'
45'
+3
Желтая карточка
Б. Фернандеш
32'
Желтая карточка
Л. Шоу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
9
Крис Вуд
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Манчестер Юнайтед
43
Давид Де Хеа
ВР
23
Люк Шоу
ЛЗ
3
Эрик Байи
ЦЗ
5
Гарри Магуайр
ЦЗ
29
Аарон Ван-Биссака
ПЗ
9
Маркус Рэшфорд
ЛВ
18
Неманья Матич
ОП
8
Поль Погба
ЦП
8
Бруну Фернандеш
АП
9
Антони Марсьяль
ЦФ
10
Эдинсон Кавани
ЦФ
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Бернли
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Манчестер Юнайтед
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
11
Мэйсон Гринвуд
ЦП
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
8
Скотт Мактоминей
ЦП
64
Хуан Мата
АП
7
Даниэль Джеймс
ПВ
4-1-3-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
11
Брэди
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
35
Барнс
9
Вуд
4-1-1-2-2
43
Де Хеа
29
Ван-Биссака
3
Байи
5
Магуайр
23
Шоу
18
Матич
8
Погба
8
Фернандеш
9
Рэшфорд
10
Кавани
9
Марсьяль
11
Брэди
11
Макнил
11
Макнил
11
Брэди
35
Барнс
16
Родригес
16
Родригес
35
Барнс
9
Вуд
11
Выдра
11
Выдра
9
Вуд
9
Рэшфорд
11
Гринвуд
11
Гринвуд
9
Рэшфорд
8
Фернандеш
8
Мактоминей
8
Мактоминей
8
Фернандеш
Остались в запасе
Бернли
Манчестер Юнайтед
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Остались в запасе
1
Уилл Норрис
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
Остались в запасе
7
Даниэль Джеймс
ПВ
1
Дин Хендерсон
ВР
13
Алекс Теллес
ЛЗ
4
Аксель Туанзебе
ЦЗ
6
Донни ван де Бек
ЦП
7
Фред
ЦП
64
Хуан Мата
АП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Уле-Гуннар Сульшер
Статистика матча Бернли - Манчестер Юнайтед
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Манчестер Юнайтед
Лига чемпионов, Общий этап
Спортинг
- : -
25.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Манчестер Юнайтед
3 : 2
03.11.2026
Рома
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Челси
2 : 0
31.10.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Манчестер Юнайтед
0 : 3
25.10.2026
Борнмут
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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