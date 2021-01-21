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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Ливерпуль - Бернли
Ливерпуль - Бернли: обзор матча 21 января 2021
Ливерпуль
21.01.2021, четверг, 23:00
Англия. Премьер-лига, 18 тур
0 : 1
Завершен
Бернли
83'
Э. Барнс (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ливерпуль - Бернли
Желтая карточка
Ж. Матип
87'
83'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Э. Барнс
65'
Замена
Й. Берг Гудмундссон
️️️️
Р. Брэди
Замена
Р. Фирмино
️️️️
А. Окслэд-Чемберлен
57'
Замена
М. Салах
️️️️
Д. Ориги
57'
49'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Ч. Тэйлор
Желтая карточка
Фабиньо
45'
+2
39'
Желтая карточка
Э. Барнс
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ливерпуль
1
Алиссон
ВР
3
Эндрю Робертсон
ЛЗ
32
Жоэль Матип
ЦЗ
12
Трент Александер-Арнольд
ПЗ
10
Садио Мане
ЛВ
6
Фабиньо
ОП
21
Алекс Окслэд-Чемберлен
ЦП
6
Тиаго Алькантара
ЦП
23
Джорджиньо Вейналдум
ЦП
10
Джердан Шакири
ПВ
27
Дивок Ориги
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
35
Эшли Барнс
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Ливерпуль
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
3
Неко Уильямс
ПЗ
18
Такуми Минамино
ЛВ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
10
Мохамед Салах
ПВ
9
Роберто Фирмино
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
3-1-3-2-1
1
Алиссон
3
Робертсон
32
Матип
12
Александер-Арнольд
6
Фабиньо
21
Окслэд-Чемберлен
6
Алькантара
23
Вейналдум
10
Мане
10
Шакири
27
Ориги
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
8
Браунхилл
11
Брэди
11
Макнил
9
Вуд
35
Барнс
27
Ориги
10
Салах
10
Салах
27
Ориги
21
Окслэд-Чемберлен
9
Фирмино
9
Фирмино
21
Окслэд-Чемберлен
18
Тэйлор
33
Питерс
33
Питерс
18
Тэйлор
11
Брэди
7
Гудмундссон
7
Гудмундссон
11
Брэди
Остались в запасе
Ливерпуль
Бернли
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Главный тренер
Юрген Клопп
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
3
Неко Уильямс
ПЗ
3
Натаниэль Филлипс
ЦЗ
1
Куивин Келлехер
ВР
21
Константинос Цимикас
ЛЗ
20
Джеймс Милнер
ЦП
21
Кертис Джонс
ЦП
18
Такуми Минамино
ЛВ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
4
Джек Корк
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
11
Матей Выдра
ЦФ
Главный тренер
Юрген Клопп
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Ливерпуль - Бернли
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
- : -
25.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ливерпуль
4 : 0
22.11.2026
Манчестер Юнайтед
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Ливерпуль
1 : 1
28.10.2026
Челси
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Энфилд Роуд
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