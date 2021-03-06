Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Арсенал
Бернли - Арсенал: обзор матча 06 марта 2021
Бернли
06.03.2021, суббота, 15:30
Англия. Премьер-лига, 27 тур
1 : 1
Завершен
Арсенал
39'
К. Вуд
6'
П. Обамеянг
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Арсенал
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
86'
81'
Замена
Д. Себальос
️️️️
Т. Парти
Желтая карточка
Э. Питерс
71'
69'
Замена
Н. Пепе
️️️️
Виллиан
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
68'
Замена
Э. Питерс
️️️️
Ч. Тэйлор
63'
63'
Замена
А. Ляказетт
️️️️
М. Эдегор
55'
Желтая карточка
Б. Сака
ГОЛ! 1:1!
К. Вуд
39'
6'
ГОЛ! 0:1!
П. Обамеянг
Пас отдал
Виллиан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
18
Чарли Тэйлор
ЛЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Арсенал
1
Бернд Лено
ВР
63
Киран Тирни
ЛЗ
12
Калум Чамберс
ЦЗ
4
Давид Луис
ЦЗ
4
Пабло Мари
ЦЗ
10
Виллиан
ЛВ
34
Гранит Джака
ОП
18
Томас Парти
ЦП
8
Мартин Эдегор
АП
7
Букайо Сака
ПВ
7
Пьер-Эмерик Обамеянг
ЦФ
Главный тренер
Микель Артета
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
Арсенал
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
25
Даниэль Себальос
ЦП
19
Николя Пепе
ЦФ
91
Александр Ляказетт
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
18
Тэйлор
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
8
Браунхилл
7
Гудмундссон
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
4-1-1-3-1
1
Лено
12
Чамберс
4
Луис
4
Мари
63
Тирни
34
Джака
18
Парти
7
Сака
8
Эдегор
10
Виллиан
7
Обамеянг
18
Тэйлор
33
Питерс
33
Питерс
18
Тэйлор
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
18
Парти
25
Себальос
25
Себальос
18
Парти
10
Виллиан
19
Пепе
19
Пепе
10
Виллиан
8
Эдегор
91
Ляказетт
91
Ляказетт
8
Эдегор
Остались в запасе
Бернли
Арсенал
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Микель Артета
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
2
Джимми Данн
ЦЗ
13
Кевин Лонг
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
Остались в запасе
13
Мэтью Райан
ВР
6
Габриэль
ЦЗ
6
Роб Холдинг
ЦЗ
2
Эктор Бельерин
ПЗ
6
Мохамед Эль-Ненни
ЦП
7
Габриэл Мартинелли
ЛВ
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Микель Артета
Статистика матча Бернли - Арсенал
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Арсенал
Лига чемпионов, Общий этап
Арсенал
- : -
24.11.2026
Боруссия Д
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ньюкасл
2 : 2
21.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Арсенал
1 : 0
07.11.2026
Халл Сити
Лига чемпионов, Общий этап
Славия
1 : 2
04.11.2026
Арсенал
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ливерпуль
0 : 1
01.11.2026
Арсенал
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Флитвуд
1 : 1
27.10.2026
Арсенал
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
Новости команд
Все
Бернли
Арсенал
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Челестини опозорился в Англии – его команда вела 4:1, но проиграла
8 ноября
6
Реакция Игдисамова на назначение Челестини в английский клуб
30 октября
Уволенный из ЦСКА Челестини нашел новую работу
28 октября
3
Клуб Чемпионшипа выиграл борьбу за Челестини у команды Примеры
28 октября
Экс-тренер ЦСКА Челестини получил предложение от английского клуба
27 октября
Топ-10 претендентов на победу в Лиге чемпионов по версии ESPN
Вчера, 22:00
«Арсенал» – «Боруссия Д» – где смотреть и во сколько онлайн трансляция матча, Лига чемпионов, 24 ноября 2026
Вчера, 10:55
Лига чемпионов: шансы «Арсенала» и «Боруссии Д» на победу в матче 5 тура
Вчера, 10:01
АПЛ. «Арсенал» спас ничью в матче с «Ньюкаслом» (2:2)
21 ноября
«Ньюкасл» – «Арсенал»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+