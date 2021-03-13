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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Эвертон - Бернли
Эвертон - Бернли: обзор матча 13 марта 2021
Эвертон
13.03.2021, суббота, 20:30
Англия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 2
Завершен
Бернли
32'
Д. Калверт-Льюин
13'
К. Вуд
24'
Д. Макнил
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эвертон - Бернли
85'
Желтая карточка
Н. Поуп
78'
Замена
Д. Родригес
️️️️
М. Выдра
76'
Желтая карточка
Д. Тарковски
Замена
Ш. Коулмен
️️️️
М. Холгейт
73'
66'
Замена
Р. Брэди
️️️️
Й. Берг Гудмундссон
Замена
Д. Кинг
️️️️
Т. Дэвис
66'
45'
+2
Желтая карточка
М. Лоутон
Замена
Ж. Виржиния
️️️️
Д. Пикфорд
43'
38'
Желтая карточка
Э. Вествуд
ГОЛ! 1:2!
Д. Калверт-Льюин
Пас отдал
Т. Дэвис
32'
24'
ГОЛ! 0:2!
Д. Макнил
Пас отдал
М. Выдра
13'
ГОЛ! 0:1!
К. Вуд
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эвертон
1
Джордан Пикфорд
ВР
12
Люка Динь
ЛЗ
27
Мэйсон Холгейт
ЦЗ
5
Майкл Кин
ЦЗ
4
Бен Годфри
ЦЗ
17
Алекс Ивоби
ЛВ
22
Том Дэвис
ЦП
25
Аллан
ЦП
20
Андре Гомеш
ЦП
9
Доминик Калверт-Льюин
ЦФ
47
Ришарлисон
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Эвертон
30
Гарри Тайрер
ВР
13
Жоау Виржиния
ВР
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
23
Шеймус Коулмен
ПЗ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
10
Гильфи Сигурдссон
АП
33
Натан Бродхед
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
11
Робби Брэди
ЛП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
4-3-1-2
1
Пикфорд
12
Динь
5
Кин
4
Годфри
27
Холгейт
22
Дэвис
25
Аллан
20
Гомеш
17
Ивоби
47
Ришарлисон
9
Калверт-Льюин
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
6
Тарковски
33
Питерс
8
Вествуд
7
Гудмундссон
8
Браунхилл
11
Макнил
9
Вуд
11
Выдра
1
Пикфорд
13
Виржиния
13
Виржиния
1
Пикфорд
27
Холгейт
23
Коулмен
23
Коулмен
27
Холгейт
22
Дэвис
7
Кинг
7
Кинг
22
Дэвис
7
Гудмундссон
11
Брэди
11
Брэди
7
Гудмундссон
11
Выдра
16
Родригес
16
Родригес
11
Выдра
Остались в запасе
Эвертон
Бернли
30
Гарри Тайрер
ВР
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
30
Гарри Тайрер
ВР
33
Натан Бродхед
ЦФ
21
Тайлер Оньянго
ЦП
27
Нильс Нкунку
ЛЗ
22
Йерри Мина
ЦЗ
10
Гильфи Сигурдссон
АП
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
5
Ричард Нарти
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Дейл Стивенс
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Эвертон - Бернли
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Эвертон
- : -
29.11.2026
Ливерпуль
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Брентфорд
4 : 0
23.11.2026
Эвертон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Эвертон
3 : 1
06.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Ньюкасл
0 : 1
02.11.2026
Эвертон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Эвертон
3 : 1
29.10.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Арсенал
2 : 0
24.10.2026
Эвертон
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Гудисон Парк
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