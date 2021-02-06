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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Бернли - Брайтон
Бернли - Брайтон: обзор матча 06 февраля 2021
Бернли
06.02.2021, суббота, 18:00
Англия. Премьер-лига, 23 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
53'
Й. Берг Гудмундссон
36'
Л. Данк
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бернли - Брайтон
75'
Замена
А. Лаллана
️️️️
А. Уэбстер
62'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Н. Мопе
62'
Замена
Д. Уэлбек
️️️️
А. Коннолли
ГОЛ! 1:1!
Й. Берг Гудмундссон
53'
36'
ГОЛ! 0:1!
Л. Данк
Пас отдал
П. Гросс
Желтая карточка
Й. Берг Гудмундссон
28'
Желтая карточка
Б. Ми
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
33
Эрик Питерс
ЦЗ
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
4
Джек Корк
ЦП
7
Йоханн Берг Гудмундссон
ПП
11
Матей Выдра
ЦФ
35
Эшли Барнс
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Брайтон
97
Роберт Санчес
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
13
Паскаль Гросс
ЦП
28
Ив Биссума
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
11
Нил Мопе
ЦФ
10
Аарон Коннолли
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Брайтон
28
Кристиан Уолтон
ВР
33
Михал Карбовник
ПЗ
7
Якуб Модер
ЦП
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
10
Перси Тау
ПВ
9
Анди Зекири
ЦФ
18
Дэнни Уэлбек
ЦФ
19
Леандро Троссард
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Поуп
33
Питерс
6
Тарковски
15
Ми
38
Лоутон
8
Вествуд
4
Корк
7
Гудмундссон
11
Макнил
35
Барнс
11
Выдра
3-2-3-2
97
Санчес
34
Велтман
33
Берн
4
Уайт
5
Данк
4
Уэбстер
13
Гросс
28
Биссума
10
Мак Аллистер
10
Коннолли
11
Мопе
4
Уэбстер
10
Лаллана
10
Лаллана
4
Уэбстер
10
Коннолли
18
Уэлбек
18
Уэлбек
10
Коннолли
11
Мопе
19
Троссард
19
Троссард
11
Мопе
Остались в запасе
Бернли
Брайтон
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
7
Якуб Модер
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
16
Джей Родригес
ЦФ
47
Джоэл Мумбонго
ЦФ
Остались в запасе
7
Якуб Модер
ЦП
33
Михал Карбовник
ПЗ
9
Анди Зекири
ЦФ
10
Перси Тау
ПВ
28
Кристиан Уолтон
ВР
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Бернли - Брайтон
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Тюрф Мур
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