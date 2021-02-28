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АПЛ 2026/2027
Тоттенхэм - Бернли
Тоттенхэм - Бернли: обзор матча 28 февраля 2021
Тоттенхэм
28.02.2021, воскресенье, 17:00
Англия. Премьер-лига, 26 тур
4 : 0
Завершен
Бернли
2'
Г. Бэйл
15'
Г. Кейн
31'
Л. Моура
55'
Г. Бэйл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Тоттенхэм - Бернли
88'
Замена
Л. Ричардсон
️️️️
Д. Родригес
Замена
М. Доэрти
️️️️
С. Орье
81'
81'
Замена
Д. Стивенс
️️️️
Д. Корк
73'
Замена
К. Вуд
️️️️
М. Выдра
Замена
Э. Ламела
️️️️
Г. Бэйл
70'
Замена
Д. Алли
️️️️
Л. Моура
66'
ГОЛ! 4:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Сон
55'
ГОЛ! 3:0!
Л. Моура
31'
ГОЛ! 2:0!
Г. Кейн
Пас отдал
Г. Бэйл
15'
ГОЛ! 1:0!
Г. Бэйл
Пас отдал
Х. Сон
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Тоттенхэм
1
Уго Льорис
ВР
3
Серхио Регилон
ЛЗ
6
Дэвинсон Санчес
ЦЗ
23
Тоби Алдервейрелд
ЦЗ
92
Серж Орье
ПЗ
7
Хын-Мин Сон
ЛВ
22
Танги Н'Домбеле
ЦП
23
Пьер-Эмиль Хейбьерг
ЦП
18
Гарет Бэйл
ПВ
7
Лукас Моура
ПВ
9
Гарри Кейн
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
Бернли
1
Ник Поуп
ВР
6
Джеймс Тарковски
ЦЗ
15
Бен Ми
ЦЗ
18
Чарли Тэйлор
ЦЗ
38
Мэттью Лоутон
ПЗ
11
Дуайт Макнил
ЛВ
8
Эшли Вествуд
ОП
8
Джош Браунхилл
ЦП
4
Джек Корк
ЦП
11
Матей Выдра
ЦФ
16
Джей Родригес
ЦФ
Главный тренер
Шон Дайч
Тоттенхэм
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
2
Мэтт Доэрти
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
8
Деле Алли
АП
9
Эрик Ламела
ПВ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Бернли
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
16
Дейл Стивенс
ЦП
19
Джош Бенсон
ЦП
20
Льюис Ричардсон
ЦФ
9
Крис Вуд
ЦФ
4-2-3-1
1
Льорис
3
Регилон
6
Санчес
23
Алдервейрелд
92
Орье
22
Н'Домбеле
23
Хейбьерг
7
Сон
18
Бэйл
7
Моура
9
Кейн
4-1-2-1-2
1
Поуп
38
Лоутон
15
Ми
18
Тэйлор
6
Тарковски
8
Вествуд
8
Браунхилл
4
Корк
11
Макнил
16
Родригес
11
Выдра
92
Орье
2
Доэрти
2
Доэрти
92
Орье
7
Моура
8
Алли
8
Алли
7
Моура
18
Бэйл
9
Ламела
9
Ламела
18
Бэйл
16
Родригес
20
Ричардсон
20
Ричардсон
16
Родригес
4
Корк
16
Стивенс
16
Стивенс
4
Корк
11
Выдра
9
Вуд
9
Вуд
11
Выдра
Остались в запасе
Тоттенхэм
Бернли
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Главный тренер
Жозе Моуринью
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Шон Дайч
Остались в запасе
1
Джо Харт
ВР
4
Бен Дэвис
ЛЗ
15
Эрик Дайер
ЦЗ
17
Мусса Сиссоко
ЦП
4
Гарри Уинкс
ЦП
95
Карлос Винисиус
ЦФ
Остались в запасе
1
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
13
Кевин Лонг
ЦЗ
3
Энтони Дрисколл-Гленнон
ЦЗ
2
Джимми Данн
ЦЗ
27
Филлип Бардсли
ПЗ
19
Джош Бенсон
ЦП
Главный тренер
Жозе Моуринью
Главный тренер
Шон Дайч
Статистика матча Тоттенхэм - Бернли
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Сандерленд
- : -
29.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Тоттенхэм
2 : 0
21.11.2026
Ипсвич Таун
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Челси
0 : 2
24.10.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Тоттенхэм
3 : 1
19.10.2026
Ковентри
Бернли
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Бернли
- : -
25.11.2026
Бирмингем Сити
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Бернли
2 : 2
22.11.2026
Блэкберн
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Куинз Парк Рейнджерс
1 : 1
03.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Бернли
0 : 0
31.10.2026
Портсмут
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Линкольн
4 : 1
24.10.2026
Бернли
Информация о матче
Стадион:
Тоттенхэм Хотспур
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